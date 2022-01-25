Укр

США передали Украине третий пакет военной помощи: как он поможет сдержать РФ

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Самолет из США прибыл в международный аэропорт "Борисполь" Новость обновлена 25 января 2022, 18:47
Самолет из США прибыл в международный аэропорт "Борисполь"

Спецрейс из Америки разгружают в терминале "В"

В среду, 25 января, в Украину прибыли очередная партия мощной военной помощи от США.

Как сообщает Украинская правда, современное оборудование и боеприпасы, которые доставлены в страну посредством поддержки Вооруженных сил Украины для удержания российской агрессии и защиты территориальной целостности украинского государства, прибыли в аэропорт около 15:50.

Общая стоимость новой помощи от американской стороны составляет 200 миллионов долларов.

Также отмечается, что указанный рейс должен был прибыть в страну еще утром, однако задержался. Причины опоздания не разглашаются.

Видео из аэропорта

Как на своей странице в соцсети отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, на территории международного аэропорта в терминале "В" новую партию помощи из Соединенных штатов Америки встречают чиновники из Министерства обороны Украины и представители американского посольства.

Согласно предварительной информации, третий пакет включает в себя современное военное оборудование и боеприпасы оборонного назначения.

Пока не известно, что именно содержит эта партия помощи и каков ее вес
Пока не известно, что именно содержит эта партия помощи и каков ее вес

Напомним, что в случае вторжения России на территорию украинского государства США обещали усилить поставки оружия и включить в очередные партии не только современные боеприпасы и летательные аппараты, но и зенитные системы, минометы, гранатометы и другую сверхмощную технику для сдерживания агрессии с российской стороны.

Также "Телеграф" сообщал, чем Украина планирует отвечать РФ в случае вторжения и подробно разобрал боевые новинки страны, которыми "вместо хлеба и соли" будут встречать российских военных.

Теги:
#Украина #США #Оружие #Вторжение #Военная помощь #Україна - Бразилія #Літак
Самолет из США прибыл в международный аэропорт "Борисполь"
Украина
США передали Украине третий пакет военной помощи: как он поможет сдержать РФ
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Самолет из США прибыл в международный аэропорт "Борисполь"
США передали Украине третий пакет военной помощи: как он поможет сдержать РФ
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