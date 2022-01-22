Укр

США предоставили Украине тонны оружия и боеприпасов: подробности (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
2
Прибытие борта с военной помощью Новость обновлена 22 января 2022, 09:57
Прибытие борта с военной помощью

Союзники продолжат отправлять подобные посылки.

США прислали в Украину первую долю помощи вооруженным силам. Доставили ее ночью в субботу в "Борисполь" в Киеве. Вся сумма помощи составляет 200 миллионов долларов США.

Как сообщили в американском посольстве в Киеве, в рамках помощи прибыли примерно 90 тонн летального вооружения. Среди них — боеприпасы для украинских защитников на фронте.

Помощь направлена на защиту от российской агрессии
Помощь направлена на защиту от российской агрессии

Как отметили в сообщении это является демонстрацией приверженности США праву страны на самооборону. За минувший год американский партнер предоставил Украине помощи в оборонной сфере на более чем $650 млн (включая эту партию). С 2014 года на безопасность страны США направили более чем 2,7 млрд долларов.

Разгрузка
Разгрузка

Также в сообщении напомнили, что в случае вторжения России поставки вооружения от США увеличатся. "Телеграф" писал, что они могут включать не только боеприпасы, но и противотанковые, противокорабельные и зенитные системы, а также минометы и гранатометы.

Накануне в страну прибыли британские военные, которые будут проводить инструктаж и обучение по обращению с противотанковыми гранатометами NLAW. Каждый из них способен уничтожить вражеский танк.

Теги:
#США #Вооружение #Поставка
Ирина Венедиктова вскоре может лишиться своего поста
Политика
Зеленский надумал менять Венедиктову, на ее место уже есть кандидат, - источники
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ирина Венедиктова вскоре может лишиться своего поста
Зеленский надумал менять Венедиктову, на ее место уже есть кандидат, - источники
Дата публикации
Категория
В своей речи девушка упомянула живую цепь единства 1990 года
Вы должны объединиться, пока не стало поздно: пылкая речь юной патриотки взбудоражила сеть
Дата публикации
Категория
В Украине ухудшилась статистика COVID-19
Коронавирус в Украине набирает обороты: врач назвала дату, когда будет пик новой волны
Дата публикации
Категория
Максим Калиниченко
"Вай-фай сеть была – "ОМОН России": Калиниченко рассказал о захвате Крыма (видео)
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
Признание "ЛНР"-"ДНР" поставит крест на планах Путина, - переговорщик в Минске