США надали Україні тонни зброї та боєприпасів: подробиці (фото)

Союзники продовжать надсилати такі посилки.

США надіслали в Україну першу частку допомоги збройним силам. Доставили її вночі у суботу до "Бориспіль" у Києві. Уся сума допомоги складає 200 мільйонів доларів США.

Як повідомили в американському посольстві, в рамках допомоги прибули приблизно 90 тонн летального озброєння. Серед них боєприпаси для українських захисників на фронті.

Допомога спрямована на захист від російської агресії

Як зазначили у повідомленні, це є демонстрацією прихильності США праву країни на самооборону. За минулий рік американський партнер надав Україні допомоги в оборонній сфері на понад $650 млн (включаючи цю партію). З 2014 року на безпеку країни США направили більш ніж 2,7 млрд. доларів.

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Також у повідомленні нагадали, що у разі вторгнення Росії постачання озброєння від США збільшиться. "Телеграф" писав, що вони можуть включати не тільки боєприпаси, а й протитанкові, протикорабельні та зенітні системи, а також міномети та гранатомети.

Напередодні до країни прибули британські військові, які проводитимуть інструктаж та навчання щодо поводження з протитанковими гранатометами NLAW. Кожен із них здатний знищити ворожий танк.