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США надали Україні тонни зброї та боєприпасів: подробиці (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Прибуття борту з військовою допомогою
Прибуття борту з військовою допомогою

Союзники продовжать надсилати такі посилки.

США надіслали в Україну першу частку допомоги збройним силам. Доставили її вночі у суботу до "Бориспіль" у Києві. Уся сума допомоги складає 200 мільйонів доларів США.

Як повідомили в американському посольстві, в рамках допомоги прибули приблизно 90 тонн летального озброєння. Серед них боєприпаси для українських захисників на фронті.

Допомога спрямована на захист від російської агресії
Допомога спрямована на захист від російської агресії

Як зазначили у повідомленні, це є демонстрацією прихильності США праву країни на самооборону. За минулий рік американський партнер надав Україні допомоги в оборонній сфері на понад $650 млн (включаючи цю партію). З 2014 року на безпеку країни США направили більш ніж 2,7 млрд. доларів.

Розвантаження
Розвантаження

Також у повідомленні нагадали, що у разі вторгнення Росії постачання озброєння від США збільшиться. "Телеграф" писав, що вони можуть включати не тільки боєприпаси, а й протитанкові, протикорабельні та зенітні системи, а також міномети та гранатомети.

Напередодні до країни прибули британські військові, які проводитимуть інструктаж та навчання щодо поводження з протитанковими гранатометами NLAW. Кожен із них здатний знищити ворожий танк.

Теги:
#США #Озброєння #Поставка
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