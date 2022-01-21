В Україну прибули військові з елітного загону Великобританії: навіщо вони тут

Також до України прибуло 2000 унікальних гранатометів NLAW

В Україну на тлі загрози російського вторгнення прибули 30 елітних військовослужбовців із нещодавно сформованої армійської бригади спеціальних операцій Великої Британії.

Як повідомляє Sky News, рейнджери в рамках операції "Орбітал" вже прилетіли до країни на британських літаках, але не для участі у можливих бойових діях. Вони навчатимуть українських солдатів поводитися з новою протитанковою зброєю NLAW. За даними ЗМІ, ручних гранатометів Великобританія поставила Україні у кількості 2000 одиниць.

Зазначимо, що це зброя наступного покоління, яка швидко виводить з ладу будь-який бойовий танк лише одним пострілом, вражаючи його зверху. Британці хочуть навчити цій стрільбі бійців ЗСУ та кажуть, що для цього потрібно лише зрозуміти механізм, а решту NLAW зробить самостійно.

Скільки пробудуть британські інструктори в Україні наразі невідомо.

Втім, на їхню появу в Україні вже відреагували в РФ, заявивши, що постачання летальної зброї лише "розпалить кризу".

Нагадаємо, "Телеграф" з’ясував, якими бойовими новинками українці зустрінуть російські війська, якщо вони таки підуть на мирні території із відкритим вторгненням.