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В Україну прибули військові з елітного загону Великобританії: навіщо вони тут

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Рейнджери прибули в рамках спецоперації "Орбітал" Новина оновлена 21 січня 2022, 09:45
Рейнджери прибули в рамках спецоперації "Орбітал"

Також до України прибуло 2000 унікальних гранатометів NLAW

В Україну на тлі загрози російського вторгнення прибули 30 елітних військовослужбовців із нещодавно сформованої армійської бригади спеціальних операцій Великої Британії.

Як повідомляє Sky News, рейнджери в рамках операції "Орбітал" вже прилетіли до країни на британських літаках, але не для участі у можливих бойових діях. Вони навчатимуть українських солдатів поводитися з новою протитанковою зброєю NLAW. За даними ЗМІ, ручних гранатометів Великобританія поставила Україні у кількості 2000 одиниць.

Зазначимо, що це зброя наступного покоління, яка швидко виводить з ладу будь-який бойовий танк лише одним пострілом, вражаючи його зверху. Британці хочуть навчити цій стрільбі бійців ЗСУ та кажуть, що для цього потрібно лише зрозуміти механізм, а решту NLAW зробить самостійно.

Скільки пробудуть британські інструктори в Україні наразі невідомо.

Втім, на їхню появу в Україні вже відреагували в РФ, заявивши, що постачання летальної зброї лише "розпалить кризу".

Нагадаємо, "Телеграф" з’ясував, якими бойовими новинками українці зустрінуть російські війська, якщо вони таки підуть на мирні території із відкритим вторгненням.

Теги:
#Велика Британія #Зброя #Військові #Інструктаж
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