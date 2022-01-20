Російські танки згорять за три секунди: чим відповість Україна на вторгнення Путіна

"Телеграф" зібрав головні "подарунки" Заходу, які зміцнили ЗСУ, як ніколи, і допоможуть дати відсіч навіть найсучаснішій армії

Українці з тривогою стежать за новинами про можливе повномасштабне вторгнення Росії, яка накопичила біля наших кордонів багатотисячне військо, танки та авіацію. 19 січня зі зверненням навіть виступив президент Володимир Зеленський, запевняючи, що ніхто не хоче війни, але у разі атаки нам є чим відповісти.

"Телеграф" з’ясував, якими бойовими новинками українці зустрінуть російські війська, якщо вони підуть на мирні території з відкритим вторгненням.

NLAW: ідеальна зброя проти РФ

Так, народний депутат із фракції "Слуга народу" — заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Місягін — запевняє, що такої зброї, як зараз, у ЗСУ ще не було ніколи! Зокрема, йдеться і про протитанкові гранатомети NLAW, які Великобританія почала постачати в Україну.

"Солдат на передовій, ненавчений підривати танки, тепер сам може знищити цю бойову машину з будь-якої точки. Все, що потрібно, — це утримувати ціль від 3 до 5 секунд і стріляти. Інше зробить ракета. Коли вона вилетіла, більше нічого робити. — каже нардеп.— Такого озброєння у ВСУ ще не було ніколи! Всі задаються питаннями: що це таке? як працює? як воно допоможе ЗСУ у разі повноцінної війни з РФ? Це відео показує, що чекає на техніку РФ у разі широкомасштабної війни з Україною" (дивись нижче).

Зазначимо, що аналогів NLAW в Росії немає і вони з легкістю справляються з їхньою бронетехнікою, славлячись "ідеальною зброєю для бою в місті і поразки всіх типів російських танків".

Характеристики та переваги цих одноразових гранатометів з калібром гранати в 150 мм такі:

розроблений експертами та військовими Великобританії та Швеції;

працює за схемою "вистрілив і забув": солдат дивиться в комп’ютеризований приціл Trijicon TA41 NLAW 2.5x20, позначає мету, чекає на захоплення на екрані і тисне на спуск. Всі розрахунки та траєкторії NLAW програмує сам.

максимальний час реакції – до 5 секунд;

можна стріляти із закритих приміщень, із укриттів, із верхніх поверхів будівель — жодної шкоди оператору не буде;

мала вага — всього 12,5 кг, що дозволяє військовим швидко пересуватися.

дальність прицільної стрілянини – 20 – 800 метрів, а точність становить майже 100%.

два режими: атаки зверху та прямі атаки.

Що може статися з російським танком Т-72, модифікації якого є на озброєнні в країні-агресорі, видно на цьому відео.

NLAW проти російських танків

Javelin: викликали бурхливу реакцію РФ, навіть не побувавши у справжньому бою

Якщо гранатомети NLAW для України є поки що невикористаною новинкою, то американські протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin бійці ЗСУ вже випробували. Вперше їх задіяли наприкінці минулого року на військових навчаннях, відпрацьовуючи на практиці теоретичні знання.

Javelin вперше випробували в Україні

На момент виходу новини в Україні налічується близько 100 пускових установок та 500 ракет комплексу Javelin, однак у ході санкцій проти РФ, якщо та перетне всі червоні лінії, США обіцяє допомогти додатково зі зброєю для захисту наших територій.

І якщо британські гранатомети за лічені секунди вражають ціль на відстані від 20 метрів, то ПТРК Javelin, за інформацією ООС, може знищити танк з відстані близько 5 кілометрів.

Характеристики FGM-148 Javelin виробництва США:

зброя схожа на попередній комплекс, однак її можна використовувати на дальній відстані;

на боєголовках ракет є теплові датчики самонаведення, тому Javelin вражає ціль автоматично, потрібно лише натиснути на пуск;

можна стріляти з окопів та укриттів;

100% точність стрілянини;

перезаряджається лише за 9 секунд;

безпечний для операторів, що здійснюють постріл;

ціна FGM-148 Javelin у комплекті із 6 ракетами становить до 1,4 млн доларів на експорт, для України ці комплекси є військовою допомогою, починаючи з 2018 року.

Javelin можна запускати з відстані до 5 км

Ось що станеться з бронемашиною після влучення ПТРК Javelin

Зазначимо, що в справжньому бою Javelin ЗСУ ще не застосовувала жодного разу, проте російські ЗМІ розтрубили зворотнє, видаючи грудневі навчання за уявний обстріл Донбасу. Так, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров навіть назвав застосування американської зброї (хоч і в навчальних цілях на українській території) "воєнщиною", звинувачуючи Київ у нібито порушенні Мінських домовленостей.

Javelin вже використовували в Іраку, Сирії та під час інших військових конфліктів

Bayraktar знищить гармату, корабель і навіть літак

І якщо ПТРК Javelin викликав хвилю обурення в РФ, навіть не побувавши в бою, то ударний безпілотник турецького виробництва Bayraktar Akıncı, який лише одним ракетним ударом знищив російську гармату на Донбасі в жовтні 2021 року, став справжньою сенсацією. І хоч Україна діяла у відповідь на обстріл сепаратистів, які вбили нашого бійця та поранили ще одного, Росія заявила про атаку ЗСУ, хоча людських втрат з їхнього боку й не було. Далі були сотні публікацій у росЗМІ та навіть загострення відносин із Туреччиною, яка поставила ці безпілотники Україні.

Bayraktar в Україні

Чого ж так злякалася РФ? У The Washington Post американські експерти кажуть, що країна-агресор таки усвідомила, що Україна нарощує свою міць і може сміливо демонструвати це. Так, лише за секунди ЗСУ знищила російську гаубицю Д-30, після чого РФ ще активніше почала вимагати від НАТО припинити співпрацю з країнами колишнього СРСР.

Удар по російській гаубиці на Донбасі

Bayraktar Akıncı — це перший у світі серійний багатоцільовий бойовий БПЛА, який може вражати як наземні цілі, так і повітряні. До його головних особливостей, на думку аналітиків Стейна Мітцера та Йоста Оліманса (автори військового блогу Oryx), можна віднести:

використання крилатих ракет сімейства SOM із дальністю понад 275 км;

може знищити командні пункти супротивника, техніку, авіацію, кораблі, бункери та багато іншого;

точність влучення — 100%;

здатність використовувати керовані ракети класу "повітря-повітря" (РВВ), у тому числі турецькі Bozdoğan з інфрачервоним наведенням (IIR) та BVRAAM Gökdoğan ("вистрілив та забув").

Характеристики комплексу

Bayraktar використовували всього раз, але говорять про це досі

Точна кількість Bayraktar Akıncı в Україні є засекреченою інформацією: відомо лише, що ми маємо кілька десятків і будуть нові поставки в майбутньому.

Раніше ми повідомляли, що глава компанії "Baykar" Халюк Байрактар заявив, що виробництво та випробування дронів Bayraktar TB-2 хочуть налагодити в Україні. Для цих цілей вже навіть було придбано земельну ділянку, на якій планують побудувати відповідні підприємства.