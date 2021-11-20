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Виробник "Байрактарів" хоче випробовувати нові безпілотники в Україні

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Bayraktar TB2
Bayraktar TB2

План перебуває в етапі підписання контрактів.

Турецька компанія Baykar Makina планує побудувати в Україні центр з випробування БПЛА Bayraktar TB2, що виробляються нею, які вже проявили себе на Донбасі.

Про це розповів Укрінформу генеральний директор компанії Халюк Байрактар.

Він нагадав, що його компанія підписала з Міноборони України меморандум щодо будівництва такого центру, завданням якого буде тестування, навчання та технічне обслуговування ударних безпілотників.

Байрактар каже, що в цьому центрі навчатимуться військовослужбовці ЗСУ, а також там проводитиметься обслуговування БПЛА.

Нині, каже він, продовжуються роботи щодо підписання контракту. Реалізація проєкту буде повністю проведена за кошти компанії, а після підписання контракту, каже Байрактар, центр буде побудований "дуже швидко".

Крім того, планується також будівництво ще одного центру, в якому проводитимуться вдосконалення та виробництво безпілотних платформ, для його будівництва компанія вже придбала земельну ділянку і далі працює над підписанням контрактів.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нещодавно обговорив із Байрактаром створення постійної робочої групи з безпілотної авіації. Після цього у Кремлі відповіли новими погрозами Україні.

Теги:
#Україна #Туреччина #БПЛА #Bayraktar TB2 #Bayraktar Akıncı
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