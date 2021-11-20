Производитель "Байрактаров" хочет испытывать новые беспилотники в Украине
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План находится на этапе подписания контрактов.
Турецкая компания Baykar Makina планирует построить в Украине центр по испытанию производимых нею БПЛА Bayraktar TB2, которые уже проявили себя на Донбассе.
Об этом рассказал Укринформу генеральный директор компании Халюк Байрактар.
Он напомнил, что его компания подписала с Минобороны Украины меморандум о строительстве такого центра, задачей которого будет тестирование, обучение и техническое обслуживание ударных беспилотников.
Байрактар говорит, что в этом центре будут обучаться военнослужащие ВСУ, а также там будет производиться обслуживание БПЛА.
В настоящее время, говорит он, продолжаются работы в плане подписания контракта. Реализация проекта будет полностью проведена за счет компании и после подписания, говорит Байрактар, центр будет построен "очень быстро".
Кроме того, планируется также строительство еще одного центра, в котором будут проводиться совершенствование и производство беспилотных платформ, для его строительства компания уже приобрела земельный участок и далее работает над подписанием контрактов.
Как сообщалось ранее, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный недавно обсудил с Байрактаром создание постоянной рабочей группы по беспилотной авиации. После этого в Кремле ответили новыми угрозами Украине.
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