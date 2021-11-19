Укр

Украину "накачивают": после фото главкома ВСУ с Bayraktar Кремль разразился угрозой

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Залужный и Байрактар с боевым беспилотникам в руках Новость обновлена 19 ноября 2021, 08:20
Залужный и Байрактар с боевым беспилотникам в руках

Залужный опубликовал пост после встречи с генеральным директором турецкой компании "Вaykar Makina", после чего в Кремле выступили с заявлением

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный встретился с "отцом" беспилотного комплекса Bayraktar, с помощью которого Украина недавно уничтожила российскую пушку на оккупированном Донбассе.

На своей странице в Facebook главком опубликовал фото как с боевым летательным аппаратом, так и с генеральным директором турецкой компании "Вaykar Makina" Халуком Байрактаром, с которым обсудил создание постоянной рабочей группы по беспилотной авиации в украинской армии. 

"Мы продолжаем наращивать тактику и методику боевого применения Bayraktar для сдерживания российской агрессии и защиты интересов Украины", — заявил Валерий Залужный.

Совпадение или нет, однако после поста главкома ВСУ в Кремле сделали громкое заявление. Без упоминания фамилий Залужного и Байрактара, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пригрозил, что "попытка украинских властей решить конфликт на Донбассе силовыми методами стала бы шагом к очередной катастрофе".

Спикер Кремля уверяет, что в сторону российских границ якобы продвигается военная техника НАТО, которой "накачивают" Украину.

Напомним, что спикер украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович оценил шансы на полномасштабное военное вторжение России в Украину: дескать, оно может произойти уже совсем скоро.

Теги:
#Беспилотник #Дмитрий Песков #Байрактар #агрессия РФ #Валерий Залужный
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