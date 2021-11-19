Україну "накачують": після фото головкому ЗСУ з Bayraktar Кремль вибухнув погрозою

Залужний опублікував фото після зустрічі з генеральним директором турецької компанії "Вaykar Makina", після чого у Кремлі виступили із заявою

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся із "батьком" безпілотного комплексу Bayraktar, за допомогою якого Україна нещодавно знищила російську гармату на окупованому Донбасі.

На своїй сторінці у Facebook головком опублікував фото як з бойовим літальним апаратом, так і з генеральним директором турецької компанії "Вaykar Makina" Халуком Байрактаром, з яким обговорив створення постійної робочої групи з безпілотної авіації в українській армії.

"Ми продовжуємо нарощувати тактику та методику бойового застосування Bayraktar для стримування російської агресії та захисту інтересів України", — заявив Валерій Залужний.

Збіг чи ні, проте після посту головкому ЗСУ у Кремлі зробили гучну заяву. Без згадування прізвищ Залужного та Байрактара, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков пригрозив, що "спроба української влади вирішити конфлікт на Донбасі силовими методами стала б кроком до чергової катастрофи".

Спікер Кремля запевняє, що у бік російських кордонів нібито просувається військова техніка НАТО, якою "накачують" Україну.

Нагадаємо, що речник української делегації Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович оцінив шанси на повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну: мовляв, воно може статися вже зовсім скоро.