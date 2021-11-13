"Ми не розслабляємось": Путін прокоментував застосування "Байрактарів" на Донбасі

У країні-агресорі не задоволені реакцією на це у світі.

У Росії продовжують негативно реагувати на застосування українських військових безпілотників Bayraktar. На цей раз свою думку висловив лідер РФ Володимир Путін.

Відео розмістив Телеграм-канал Пул №3.

Російський президент назвав БПЛА авіацією та сказав, що її застосування заборонено домовленостями. Його також обурила реакція світової спільноти, зокрема, підтримка від США та відсутність чіткої оцінки від Європи. При цьому Путін заявив про враження, що застосування Bayraktar та навчання в Чорному морі відбуваються, щоб Росія не розслаблялася.

Раніше "Телеграф" писав, що глава Міноборони Олексій Резніков повідомив про подальше застосування "Байрактарів" на Донбасі відповідно до 51 статті статуту ООН. Він розповів про це у рамках засідання на якому анонсували закупівлю нових БПЛА у Туреччини у 2022 році вже з українськими двигунами.

Bayraktar в Україні вперше застосували наприкінці жовтня поблизу Гранітного. При цьому позиції українських військових бойовики регулярно атакують, скидаючи вибухівку із безпілотників.