Окупанти істерять через Bayraktar, але самі використовують сучасну зброю: екс-розвідник назвав, яка

Військовослужбовці ЗСУ все частіше зазнають нальотів ударних безпілотників окупантів.

Російські окупаційні війська на Донбасі застосовують високотехнологічну зброю для обстрілу позицій ЗСУ, але при цьому дуже не хочуть, щоб Україна застосовувала передову зброю у відповідь.

Про це розповів "Телеграфу" колишній розвідник, начальник військового відділу благодійного фонду допомоги армії "Повернися живим" ("Повернися живим") Андрій Римарук.

За його словами, на Донбасі позиції ЗСУ вже давно зазнають обстрілів російськими коректованими артилерійськими боєприпасами "Краснопіль", які призначені для знищення укріплень та бойової техніки з першого пострілу. Римарук наголошує, що такі снаряди завдали багато шкоди українським захисникам.

Крім того, він вказав на застосування російських БПЛА "Орлан", на які випадає близько 70% випадків перетину лінії розмежування з боку окупантів.

Римарук вказує, що військові їх бачать часто, але поки що протидіяти не можуть.

Також він нагадав, що цього року почастішали випадки використання російськими найманцями ударних безпілотників, які скидають гранатометні постріли. Через це, наприклад, 13 квітня один український військовослужбовець загинув та ще двоє отримали поранення біля Майорського.

Крім того, за допомогою БПЛА окупанти проводять дистанційне мінування.

Водночас він зазначає, що застосування безпілотника Bayraktar під Гранітним 26 жовтня було дзеркальною відповіддю на обстріли, хоч і з цим "чекали надто довго".

Римарук каже, що після показового знищення ворожої зброї "Байрактаром" окупантам доводиться змінювати тактику, оскільки тепер вони розуміють, що удар може бути завданий будь-якої миті. Це і є причиною їхньої істерики.

Нагадаємо, раніше Римарук дав "Телеграфу" прогноз про те, як зміниться війна на Донбасі в найближчому майбутньому та оцінив наскільки ймовірне загострення конфлікту у найближчому майбутньому.