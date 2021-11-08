"На Донбас чекає війна нового рівня", – ексрозвідник Андрій Римарук

Військовий експерт оцінив поточну ситуацію на фронті та вказав на велику ймовірність загострення конфлікту

З кінця жовтня ситуація на Сході України, де окуповано частини територій Донецької та Луганської областей, загострилася. У районі Гранітного, на півдні Донеччини, противник неодноразово пускав у хід ствольну артилерію.

Збройні сили України через загострення на фронті вперше застосували у зоні ООС бойовий безпілотник "Байрактар". Це викликало істерику в Росії, яка навіть підʼєднала до вираження "заклопотаності" своїх західних партнерів.

Про те, що відбувається на Донбаському фронті та чого очікувати в найближчому майбутньому, "Телеграфу" розповів колишній розвідник, начальник військового відділу благодійного фонду допомоги армії "Повернися живим" Андрій Римарук.

Потрібно "навалювати" супротивникові — і робити це правильно

– Чи можна говорити, що зі зміною головкома на фронті відбуваються у позитивні зрушення?

– Безперечно! Після того як у липні замість Руслана Хомчака головнокомандувачем збройних сил України (ЗСУ) став генерал-лейтенант Валерій Залужний, багато процесів змінилися на краще. І в ухваленні рішень, і у відкритті вогню, і в превентивному завданні ударів, і логістичні моменти. Це відчувається особовим складом. Так, деякі зміни – болючі. Але слід не забувати, що в нас війна. Потрібно "навалювати" супротивникові — і робити це правильно. Нове командування розповідає та показує, як це робити правильно 24/7.

– Чи триває допомога фронту з боку волонтерів?

– Вона була, є і буде. І вона тільки нарощуватиметься, виходячи з того, що відбувається на фронті. Ми теж готуємося до якихось дій противника, плануємо свою роботу, намагаємось зазирнути наперед. Нарощуємо сили, щоби вчасно допомогти армії. Завжди потрібні тепловізори, камери спостереження, технічні засоби розвідки та прослуховування.

Битва безпілотників

– Які сучасні види озброєння застосовуються на Донбасі окупантами?

– Противник застосовує сучасне озброєння довгий час. Це, наприклад, снаряди "Краснопіль" (коригований артилерійський боєприпас калібру 152 або 155 мм, призначений для ураження броньованих цілей та військових об’єктів з першого пострілу – прим. ред.), які завдали нам багато шкоди. Це і застосування безпілотних апаратів, особливо російських "Орланів". Близько 70% перетинів через лінію розмежування здійснено саме ними. Ми їх бачимо, але поки що не можемо протидіяти.

Росіяни особливо активно застосовують ударні безпілотники саме цього року. Більше десятка разів робили вогневий наліт на наші позиції, скидаючи саморобні та не саморобні боєприпаси. 13 квітня під час такого нальоту поблизу Майорського (це поряд з окупованою Горлівкою на Донеччині) ворожий безпілотник скинув гранатометні постріли на наші позиції. Тоді один український воїн загинув, двоє зазнали поранень. За допомогою безпілотників окупанти здійснюють і дистанційне мінування, навіть поблизу пунктів пропуску.

– Чому ж така істерика через застосування нами "Байрактару" 26 жовтня?

– Дивна реакція. Ми й так надто довго чекали. І, нарешті, відповіли дзеркально. І зробили це красиво, якісно, рознісши ворожу гармату біля Гранітного. У результаті противник змушений докорінно змінювати тактику, розуміючи, що ми можемо завдати удару будь-якої миті. Тому й зіпсують.

Росія може кинути на Донбас "Оріон"

– Чи слід активніше залучати до донбаського кейса США?

– Питання у тому, чи треба США входити до такого переговорного процесу. Вони вміють розставляти пріоритети, чітко бачать — кому і як треба допомагати, за кого і де "впрягатися". Виходять зі своїх розкладів. Простий приклад. Ми отримуємо від США щорічно матеріально-технічну допомогу приблизно 250 млн доларів. А Єгипет – на 1 млрд доларів. Тут питання в тому, щоб довести, що ми для Штатів важливіші. Поки що однозначно нам дуже важливі вони та їх підтримка.

– Як розвиватиметься ситуація на Донбасі до кінця року?

– Думаю, ми побачимо одне чи кілька загострень подібних до того, що трапилося наприкінці жовтня в районі Гранітного. Противник продовжує підтягувати до лінії розмежування сучасне та важке озброєння. Окупанти спробують зробити все можливе, щоб підняти дух і своїх вояків, і населення, яке їх підтримує якоюсь невеликою перемогою. Ми це розуміємо і готові до будь-якого розвитку подій. Соціально-економічна ситуація в ОРДЛО дуже погана, в тому числі через ковід, що пожирає окуповані території. Щось таки станеться.

Не виключаю, що Росія застосує на Донеччині свій безпілотний ударний комплекс "Оріон". Його технічні характеристики практично нічим не відрізняють від "Байрактару". Він був чудово тестований та застосовувався десятки разів у Сирії. Не хотілося б побачити його на Сході України. Але це, здається, неминуче. Прогнозую, що цього року чи на початку наступного "Оріон" буде пущений в дію на Донбасі. І це буде новий технологічний рівень, нова війна останніх розробок.

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Про те, чому Росія не забере собі ОРДЛО, але не дасть Україні спокою, "Телеграфу" розповів керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил", голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 року — 29 квітня 2016 року), заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій (з 29 квітня 2016 року до 29 серпня 2019 року) Георгій Тука.