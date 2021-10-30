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Москва зараз смикатиме кожну свою маріонетку в ЄС, щоб запобігти подальшому використанню БПЛА Bayraktar-TB2

Автор
Олександр Коваленко Олександр Коваленко
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Безпілотник Bayraktar. Новина оновлена 30 жовтня 2021, 14:28
Безпілотник Bayraktar.

Олександр Коваленко, військовий оглядач та блогер. Відомий також під псевдонімом "Злий одесит".

Я більш ніж впевнений, що чим частіше Україна застосовуватиме на Донбасі ударні БПЛА Bayraktar-TB2, тим частіше звучатимуть вигуки, що засуджують Київ, від стурбованого МЗС Німеччини, можливо, стривоженого МЗС Угорщини, не виключаю, що і від якихось перезбуджених сенаторів Франції або обурених політичних діячів Австрії.

Кожен запущений Україною ПТУР UMTAS, кожна скинута MAM-C та MAM-L, будуть підривати в країнах ЄС саме ті елементи, які роками сидять на нафтогазових рублях, конвертованих у вільно конвертовану валюту. Москва зараз смикатиме кожну свою маріонетку в ЄС, за ниточки жадібності, щоб вплинути на Україну, щоб запобігти подальшому використанню БПЛА Bayraktar-TB2 за їх прямим призначенням.

Якоюсь мірою це добре. Адже ступінь лобізму та інфільтрації своїх агентів у європейську спільноту Росією, завдяки такій рефлексії, стає дедалі явнішим і виразнішим.

Рефлексуйте далі, не зупиняйтесь! Ну а ми ... Ой, з Миколаєва чергова пара Bayraktar-TB2 вилетіла до лінії розмежування на Донбасі.

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Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Німеччина #Донбас #БПЛА #Bayraktar TB2
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