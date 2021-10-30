Москва зараз смикатиме кожну свою маріонетку в ЄС, щоб запобігти подальшому використанню БПЛА Bayraktar-TB2

Олександр Коваленко, військовий оглядач та блогер. Відомий також під псевдонімом "Злий одесит".

Я більш ніж впевнений, що чим частіше Україна застосовуватиме на Донбасі ударні БПЛА Bayraktar-TB2, тим частіше звучатимуть вигуки, що засуджують Київ, від стурбованого МЗС Німеччини, можливо, стривоженого МЗС Угорщини, не виключаю, що і від якихось перезбуджених сенаторів Франції або обурених політичних діячів Австрії.

Кожен запущений Україною ПТУР UMTAS, кожна скинута MAM-C та MAM-L, будуть підривати в країнах ЄС саме ті елементи, які роками сидять на нафтогазових рублях, конвертованих у вільно конвертовану валюту. Москва зараз смикатиме кожну свою маріонетку в ЄС, за ниточки жадібності, щоб вплинути на Україну, щоб запобігти подальшому використанню БПЛА Bayraktar-TB2 за їх прямим призначенням.

Якоюсь мірою це добре. Адже ступінь лобізму та інфільтрації своїх агентів у європейську спільноту Росією, завдяки такій рефлексії, стає дедалі явнішим і виразнішим.

Рефлексуйте далі, не зупиняйтесь! Ну а ми ... Ой, з Миколаєва чергова пара Bayraktar-TB2 вилетіла до лінії розмежування на Донбасі.