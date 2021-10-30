Москва сейчас будет дёргать каждую свою марионетку в ЕС, чтобы предотвратить дальнейшее использование БПЛА Bayraktar-TB2

Олександр Коваленко, военный обозреватель и блогер. Известен также под псевдонимом "Злой одессит".

Я более чем уверен, что чем чаще Украина будет применять на Донбассе ударные БПЛА Bayraktar-TB2, тем чаще будут звучать осуждающие Киев возгласы от обеспокоенного МИД Германии, возможно, встревоженного МИД Венгрии, не исключаю, что и от неких перевозбуждённых сенаторов Франции или возмущённых политических деятелей Австрии.

Каждый запущенный Украиной ПТУР UMTAS, каждая сброшенная MAM-C и MAM-L, будут подрывать в странах ЕС именно те элементы, которые годами сидят на нефтегазовых рублях, конвертированных в свободно-конвертируемую валюту. Москва сейчас будет дёргать каждую свою марионетку в ЕС, за ниточки алчности, дабы повлиять на Украину, чтобы предотвратить дальнейшее использование БПЛА Bayraktar-TB2 по их прямому назначению.

В какой-то степени это хорошо. Ведь степень лоббизма и инфильтрации своих агентов в европейское сообщество Россией, благодаря такой рефлексии, становится всё более явным и отчётливым.

Рефлексируйте дальше, не останавливайтесь! Ну а мы… Ой, из Николаева очередная пара Bayraktar-TB2 вылетела к линии разграничения на Донбассе.