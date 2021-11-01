Кремль звинуватив Київ у загостренні, стягнувши свої війська до кордонів України

Росіяни стверджують, що Україна постійно не дотримується "Мінських домовленостей"

У російському уряді вважають, що Україна намагається спровокувати Москву на початок активних силових дій на Донбасі.

Такими висновками керівника МЗС РФ Сергія Лаврова поділилися росЗМІ.

За словами російського чиновника, українська влада начебто зайнята створенням "провокаційної ситуації". Зрозуміло, жодних уточнень, про що йдеться, Лавров не робить.

"Повертаючись до України, до "нормандського формату": так, загострення є, — висловив свою думку кремлівський політик. — Спостерігаються спроби створити провокаційну ситуацію, викликати якусь відповідь від ополчення і втягнути Росію в якісь силові дії".

Також Лавров додав, що Москву не влаштовує нібито регулярне порушення українською стороною існуючих "Мінських домовленостей". Як приклад він навів використання безпілотників Bayraktar українськими військовими на позиціях біля лінії розмежування.

Зазначимо, що у російському МЗС Україну звинуватили ще й у недотриманні режиму тиші. За словами Сергія Лаврова, це нібито представники квазіреспублік змушені відстрілюватися у відповідь, а не українська армія.

До того ж, політик знову поширив одну з улюблених тез російської пропаганди про обстріл мирних громадян.

"Нещодавно командувач Об’єднаних сил України заявив, що нічого не треба: якщо почув десь постріл, навіть у повітря, можеш бомбити мирне населення", — заявив Лавров.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на які кроки пішла Росія напередодні майбутньої зустрічі з питань Донбасу у "нормандському форматі".