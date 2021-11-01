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Після загострення на Донбасі у Путіна озвучили бажання щодо "нормандської" зустрічі

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Дата зустрічі в "нормандському форматі", як і раніше, невідома Новина оновлена 01 листопада 2021, 07:41
Дата зустрічі в "нормандському форматі", як і раніше, невідома

Свої очікування від майбутньої дипломатичної роботи РФ вже передала іншим учасникам переговорів

У Росії підготували пакет документів, у яких виклали свої очікування від майбутньої зустрічі "нормандської четвірки".

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на слова керівника МЗС Росії Сергія Лаврова.

За словами чиновника, для Кремля нібито найважливіше у підготовці переговорів — їхній кінцевий зміст. Лавров стверджує, що Росія вже обґрунтувала свою позицію та передала відповідні документи іншим учасникам зустрічі.

"Бо коли вони кажуть, що "потрібно швидше зустрічатися", вони нам своє бачення очікуваних результатів досі не передавали", — заявив політик.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров
Глава МЗС РФ Сергій Лавров

Таким чином у Кремлі, як і раніше, намагаються закріпити за Росією образ країни-посередника у війні на Донбасі, а не її прямого учасника.

Нагадаємо, що "нормандський формат" — переговори за участю українських, французьких, німецьких та російських дипломатів щодо врегулювання донбаських питань. Найближчим часом "четвірка" має зібратися на рівні глав міністерств закордонних справ.

При цьому в останні тижні з Донбасу все частіше надходять тривожні новини про почастішання обстрілів з боку російських окупантів. Представник української делегації у ТКГ Сергій Гармаш припускає, що це може бути безпосередньо пов’язано з підготовкою зустрічі у "нормандському форматі".

Додамо, що наміри Кремля брати участь у дипломатичній роботі не завжди означають готовність російських політиків йти на компроміс. "Телеграф" повідомляв, чому позиція Москви не демонструє будь-яких намірів щодо вирішення нинішнього зовнішньополітичного конфлікту з Україною.

Теги:
#Росія #Сергій Лавров #Нормандський формат #&quot;Нормандская четвірка&quot;
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