Укр

После обострения на Донбассе у Путина озвучили желания по "нормандской" встрече

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Дата встречи в "нормандском формате" по-прежнему неизвестна Новость обновлена 01 ноября 2021, 07:41
Дата встречи в "нормандском формате" по-прежнему неизвестна

Свои ожидания от предстоящей дипломатической работы РФ уже передала другим участникам переговоров

В России подготовили пакет документов, в которых изложили свои ожидания от предстоящей встречи "нормандской четверки".

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на слова руководителя МИД России Сергея Лаврова.

По словам чиновника, для Кремля якобы самое важное в подготовке переговоров — их конечное содержание. Лавров утверждает, что Россия уже обосновала свою позицию и подготовила соответствующие документы, которые переданы другим участникам встречи.

"Потому что, когда они говорят, что "нужно скорее встречаться", они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали", — заявил политик.

Глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров

Таким образом в Кремле по-прежнему пытаются закрепить за Россией образ страны-посредника в войне на Донбассе, а не её прямого участника.

Напомним, что "нормандский формат" — переговоры при участии украинских, французских, немецких и российских дипломатов по урегулированию донбасских вопросов. В ближайшее время "четверка" должна собраться на уровне глав министерств иностранных дел.

При этом в последние недели с Донбасса все чаще поступают тревожные новости об участившихся обстрелах со стороны российских оккупантов. Представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш предполагает, что это может быть напрямую связано с подготовкой встречи в "нормандском формате".

Добавим, что намерения Кремля участвовать в дипломатической работе не всегда означают готовность российских политиков идти на компромисс. "Телеграф" сообщал, почему позиция Москвы не демонстрирует любых намерений к решению нынешнего внешнеполитического конфликта с Украиной.

Теги:
#Россия #Сергей Лавров #Нормандский формат #"Нормандская четверка"
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