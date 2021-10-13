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У Німеччині розповіли, для чого збирають нову зустріч в "нормандському форматі"

Автор
Геннадій Лубенець
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Нормандський формат Новина оновлена 13 жовтня 2021, 14:42
Нормандський формат

Точна дата і місце поки не називаються.

У Німеччині підтвердили інформацію про те, що підготовка до зустрічі глав МЗС країн "нормандського формату" ведеться і відбудеться "найближчим часом".

Про це заявив представник уряду ФРН Штеффен Зайберт під час брифінгу для ЗМІ, передає РІА.

За його словами, зустріч організована з метою вивчити можливості для проведення зустрічі на більш високому рівні, а також, щоб з’ясувати, чи є для цього будь-які підстави.

Разом з тим представниця зовнішньополітичного відомства Німеччини Андреа Зассе поки не стала коментувати інформацію про проведення відповідної зустрічі, заявивши, що інформації за місцем і датою зустрічі поки немає.

Вона зазначила, що зустріч зумовлена "простоєм" в процесі врегулювання війни на Донбасі.

Як відомо, "нормандський формат" існує з 2014 року, він проводиться за участю представників України, Росії, Німеччини та Франції на різних рівнях. Остання зустріч на рівні глав держав пройшла в Парижі в грудні 2019 року.

Нагадаємо, експерт з питань безпеки Василь Богдан раніше розповідав, чому нова зустріч лідерів цих країн не приведе до істотного прогресу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Теги:
#Україна #Німеччина #Франція #Росія #Донбас #Нормандський формат #ОРДЛО
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