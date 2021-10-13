У Німеччині розповіли, для чого збирають нову зустріч в "нормандському форматі"
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Точна дата і місце поки не називаються.
У Німеччині підтвердили інформацію про те, що підготовка до зустрічі глав МЗС країн "нормандського формату" ведеться і відбудеться "найближчим часом".
Про це заявив представник уряду ФРН Штеффен Зайберт під час брифінгу для ЗМІ, передає РІА.
За його словами, зустріч організована з метою вивчити можливості для проведення зустрічі на більш високому рівні, а також, щоб з’ясувати, чи є для цього будь-які підстави.
Разом з тим представниця зовнішньополітичного відомства Німеччини Андреа Зассе поки не стала коментувати інформацію про проведення відповідної зустрічі, заявивши, що інформації за місцем і датою зустрічі поки немає.
Вона зазначила, що зустріч зумовлена "простоєм" в процесі врегулювання війни на Донбасі.
Як відомо, "нормандський формат" існує з 2014 року, він проводиться за участю представників України, Росії, Німеччини та Франції на різних рівнях. Остання зустріч на рівні глав держав пройшла в Парижі в грудні 2019 року.
Нагадаємо, експерт з питань безпеки Василь Богдан раніше розповідав, чому нова зустріч лідерів цих країн не приведе до істотного прогресу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
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