Макрон анонсував швидку зустріч в Нормандському форматі: подробиці
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Рішення прийняли після тристоронніх переговорів з лідерами України і Росії.
У найближчі тижні відбудеться міністерська зустріч між представниками України, Франції, ФРН і РФ.
Про це повідомляє сайт президента Франції.
Домовиться про це вдалося в ході двох тристоронніх розмов між французьким лідером Еммануелем Макроном і канцлером Ангелою Меркель з президентами України і РФ Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.
В ході бесід обговорювали заходи Мінських угод по Донбасу, узгоджені на саміті в "нормандському форматі" в 2019 році.
Під час розмови із Зеленським президент по відеозв’язку розповів главам Франції та Німеччини про ситуацію на сході України. Обговорювалися також можливі домовленості на новому саміті — зустріч проведуть на рівні міністрів країн.
Німеччина і Франція підтвердили свою позицію і пообіцяли й надалі прагнути врегулювати питання Донбасу.
Раніше "Телеграф" писав, що в районі лінії розмежування з ОРДЛО загострюється обстановка — регулярно ведуться обстріли в результаті яких отримують поранення бійці ВСУ.
Експерти впевнені — Україні не дають реалізувати "формулу Штайнмайера".
Також повідомлялося, що саме РФ спостерігачі ОБСЄ звинувачують у зриві роботи місії на Донбасі.
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