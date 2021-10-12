Рус

Макрон анонсував швидку зустріч в Нормандському форматі: подробиці

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
20
Кадр з відео конференції Німеччини, України та Франції. Новина оновлена 12 жовтня 2021, 10:26
Кадр з відео конференції Німеччини, України та Франції.

Рішення прийняли після тристоронніх переговорів з лідерами України і Росії.

У найближчі тижні відбудеться міністерська зустріч між представниками України, Франції, ФРН і РФ.

Про це повідомляє сайт президента Франції.

Домовиться про це вдалося в ході двох тристоронніх розмов між французьким лідером Еммануелем Макроном і канцлером Ангелою Меркель з президентами України і РФ Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

В ході бесід обговорювали заходи Мінських угод по Донбасу, узгоджені на саміті в "нормандському форматі" в 2019 році.

Під час розмови із Зеленським президент по відеозв’язку розповів главам Франції та Німеччини про ситуацію на сході України. Обговорювалися також можливі домовленості на новому саміті — зустріч проведуть на рівні міністрів країн.

Німеччина і Франція підтвердили свою позицію і пообіцяли й надалі прагнути врегулювати питання Донбасу.

Раніше "Телеграф" писав, що в районі лінії розмежування з ОРДЛО загострюється обстановка — регулярно ведуться обстріли в результаті яких отримують поранення бійці ВСУ.

Експерти впевнені — Україні не дають реалізувати "формулу Штайнмайера".

Також повідомлялося, що саме РФ спостерігачі ОБСЄ звинувачують у зриві роботи місії на Донбасі.

Теги:
#Саміт #Донбас #Нормандський формат
Об’єднання "ЛНР" і "ДНР" невигідне Москві — вигідніше мати під контролем два потенційних суб’єкта переговорного процесу, а не один.
Політика
Путіну потрібні і "ДНР", і "ЛНР", Кремль не допустить їх об’єднання — Георгій Тука
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Об’єднання "ЛНР" і "ДНР" невигідне Москві — вигідніше мати під контролем два потенційних суб’єкта переговорного процесу, а не один.
Путіну потрібні і "ДНР", і "ЛНР", Кремль не допустить їх об’єднання — Георгій Тука
Дата публікації
Категорія
Статистика коронавірусу за вівторок, 12 жовтня
Більше 300 померлих за добу: статистика коронавірусу в Україні 12 жовтня
Дата публікації
Категорія
Опалювальний сезон починається з проблем
Тарифи на комуналку зростають, незважаючи на обіцянки Зеленського: як Україна входить в опалювальний сезон
Дата публікації
Категорія
Потяг
В Україні вводять обмеження на поїздки між областями: кого це торкнеться
Дата публікації
Категорія
Євген Мецгер
Скандал в "Укрексімбанку": глава правління банку звільнений за власним бажанням