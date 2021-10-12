Макрон анонсировал скорую встречу в Нормандском формате: подробности

Решение приняли после трехсторонних переговоров с лидерами Украины и России.

В ближайшие недели состоится министерская встреча между представителями Украины, Франции, ФРГ и РФ.

Об этом сообщает сайт президента Франции.

Договорится об этом удалось в ходе двух трехсторонних созвонов между французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Ангелой Меркель с президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

В ходе бесед обсуждали меры Минских соглашений по Донбассу, согласованные на саммите в "нормандском формате" в 2019 году.

Во время разговора с Зеленским президент по видеосвязи рассказал главам Франции и Германии про ситуацию на востоке Украины. Обсуждались также возможные договоренности на новом саммите — встречу проведут на уровне министров стран.

Германия и Франция подтвердили свою позицию и пообещали и в дальнейшем стремиться урегулировать вопрос Донбасса.

Ранее "Телеграф" писал, что в районе линии разграничения с ОРДЛО накаляется обстановка — регулярно ведутся обстрелы в результате которых получают ранения бойцы ВСУ.

Эксперты уверены — Украине не дают реализовать "формулу Штайнмайера".

Также сообщалось, что именно РФ наблюдатели ОБСЕ винят в срыве работы миссии на Донбассе.