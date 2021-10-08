Оккупанты накаляют обстановку на Донбассе: в обстрелах пострадал боец ВСУ

С самого утра боевики ведут огонь возле Троицкого и Золотого-4

В пятницу, 8 октября, на Донбассе в результате участившихся вражеских обстрелов был ранен украинский военный.

Информацию сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Всего, по состоянию на 7 утра, с полуночи пятницы в зоне ООС было уже зафиксировано два нарушения режима тишины. Оккупанты открыли огонь неподалеку населенных пунктов Золотое-4 и Троицкое. Обстрелы велись с помощью ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Именно в результате обстрелов возле Троицкого и был ранен украинский защитник. Сообщается, что его состояние квалифицировано как средней тяжести. Военнослужащий получил необходимую экстренную медпомощь, а после был эвакуирован и доставлен в госпиталь под наблюдение врачей.

Всего за прошлые сутки, 7 октября, на Донбассе оккупанты шесть раз обстреливали позиции ВСУ. Украинские военные зафиксировали нарушения рядом с населенным пунктами Марьинка, Новозвановка, Пивденне, Майорск и Золотое-4. Также в Луганской области боевики использовали запрещенный беспилотник для пересечения линии разграничения.

Во время обстрелов российские оккупанты использовали крупнокалиберные пулеметы, минометы калибра 82 мм, станочные противотанковые гранатометы и другое запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве был задержан боевик так называемого "Оплота", который воевал на оккупированном Донбассе против украинской армии.