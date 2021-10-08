"Оккупанты на Донбассе начищают оружие, готовясь к бою"

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш убежден, что россияне не дают Украине имплементировать "формулу Штайнмайера"

"Оккупанты накаляют обстановку на Донбассе. За первую неделю октября – более 50 обстрелов, 5 раненых. В пятницу, 8 октября, обстрелы продолжаются. Вновь поступили сообщения о раненном защитнике Украины.

Угроз много. Война идет. Главное, к чему стремится Россия, это субъективизация ОРДЛО. На сегодняшний день, как мне кажется, на это нет шансов. Но Россия в последнее время особенно активно проявляет усилия в реализации этой идеи. Это видно по Трехсторонней контактной группе, где украинскую делегацию буквально забрасывают проектами документов, которые Украина не рассматривает в связи с тем, что они поданы не российской делегаций, не членами ТКГ.

Активизация жесткая в этом направлении наблюдается. Не думаю, что этот план России сейчас может быть реализован. Потому обострение на фронте. И вообще риск военной угрозы.

Оккупанты начищают оружие, готовя к бою. И если возникает некая подходящая для удара геополитическая ситуация – реальность вступления Украины в НАТО, размещение на нашей территории каких-то иностранных (к примеру, американских) военных подразделений, – могут задействовать это оружие, чтобы сорвать эти планы.

Я не верю что встреча в нормандском формате может состоятся в ближайшее время. Делаю вывод на основе тактики РФ в ТКГ. Россияне всячески стараются сорвать возможность Украины реализовать свое обязательство по имплементации «формулы Штайнмайера».

Чтобы обвинить Украину в невыполнении решений Парижского саммита, прошедшего в декабре 2019 года. И заявить о нецелесообразности проведения нового саммита, раз не выполняются решения прежнего.

Как следствие – «формула Штайнмайера» в рамках ТКГ не обсуждается. Сами россияне уходят от ее обсуждения, придумывая любые поводы повестки дня, кроме обсуждения тех документов, которые предусмотрены Минскими соглашениями и Парижским саммитом. В том числе – открытие пунктов пропуска на линии разграничения".