Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин

Новости Украины:Двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялась 9 декабря на полях нормандского саммита.

Минские договоренности продолжают служить основой "нормандского формата", государства-участники которых привержены к их полной имплементации. Об этом говорится в согласованных выводах саммита в Париже, передает пресс-служба ОП.

Согласно тексту документа, стороны обязаны соблюдать прекращение огня, поддержать разработку и имплементацию обновленного плана по разминированию на основе ТКГ про противоминную деятельность с 3 марта 2016 года.

Кроме того, предусмотрено разведение сил и войск на трех дополнительных участках до конца марта 2020 года и обмен «всех на всех» до конца года.

Стороны также поддерживают новые пункты пропуска через линию разграничения и внедрение закона об особом статусе некоторых районов Донбасса, как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года, на постоянной основе. Украина должна ввести так называемую «формулу Штайнмайера» в свое законодательство.

Итоги встречи в нормандском формате:

отвод вооружений еще на трех участках до конца марта 2020 года;

обмен пленными в формате "всех на всех" до 31 декабря 2019 года;

необходимость закрепления "формулы Штайнмайера" в законодательстве Украины;

проведение следующей встречи через 4 месяца.

Результаты двухсторонней встречи:

разблокирование вопроса транзита газа. Дальнейшее обсуждение деталей вопроса (возможности, формат, объем, цена) продолжится на уровне советников.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итоги двусторонних переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе нормандского саммита в Париже 9 декабря. "Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что "ничья", – сказал глава государства журналистам, добавив, что "почувствовал некоторые уступки" со стороны Путина. Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео) "Можно ли договариваться? Сложно, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились по некоторым вещам", – отметил Зеленский после саммита в Париже. По словам украинского лидера, Путин каждый вопрос разбирает на детали. "Я быстрый человек, раз-раз и договорился. А он пытался обсудить каждую маленькую деталь всех вопросов, которых мы касались на двусторонней встрече.У него другая природная биомеханика", – пояснил Зеленский.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран Нормандской четверки. Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. По итогам встречи было принято коммюнике.

Тем временем в Украине активисты протестуют против возможной капитуляции на переговорах. На улице Банковой возле Офиса президента митингующие разбили лагерь.