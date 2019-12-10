Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин

Минские договоренности продолжают служить основой "нормандского формата", государства-участники которых привержены к их полной имплементации. Об этом говорится в согласованных выводах саммита в Париже, передает пресс-служба ОП.
Согласно тексту документа, стороны обязаны соблюдать прекращение огня, поддержать разработку и имплементацию обновленного плана по разминированию на основе ТКГ про противоминную деятельность с 3 марта 2016 года.
Кроме того, предусмотрено разведение сил и войск на трех дополнительных участках до конца марта 2020 года и обмен «всех на всех» до конца года.
Стороны также поддерживают новые пункты пропуска через линию разграничения и внедрение закона об особом статусе некоторых районов Донбасса, как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года, на постоянной основе. Украина должна ввести так называемую «формулу Штайнмайера» в свое законодательство.
Итоги встречи в нормандском формате:
Результаты двухсторонней встречи:
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итоги двусторонних переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе нормандского саммита в Париже 9 декабря.
"Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что "ничья", – сказал глава государства журналистам, добавив, что "почувствовал некоторые уступки" со стороны Путина.
"Можно ли договариваться? Сложно, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились по некоторым вещам", – отметил Зеленский после саммита в Париже.
По словам украинского лидера, Путин каждый вопрос разбирает на детали. "Я быстрый человек, раз-раз и договорился. А он пытался обсудить каждую маленькую деталь всех вопросов, которых мы касались на двусторонней встрече.У него другая природная биомеханика", – пояснил Зеленский.
Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран Нормандской четверки. Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. По итогам встречи было принято коммюнике.
Тем временем в Украине активисты протестуют против возможной капитуляции на переговорах. На улице Банковой возле Офиса президента митингующие разбили лагерь.