Скачать
Вторник, 10.12.2019
Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
Арсенал сотворил камбэк в матче против Вест Хэма (Фото, Видео)
Арсенал сотворил камбэк в матче против Вест Хэма (Фото, Видео)
10 декабря - приметы и обряды в Знамение Пресвятой Богородицы
10 декабря - приметы и обряды в Знамение Пресвятой Богородицы

Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин

Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
07:39 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялась 9 декабря на полях нормандского саммита.

Минские договоренности продолжают служить основой "нормандского формата", государства-участники которых привержены к их полной имплементации. Об этом говорится в согласованных выводах саммита в Париже, передает пресс-служба ОП.

Согласно тексту документа, стороны обязаны соблюдать прекращение огня, поддержать разработку и имплементацию обновленного плана по разминированию на основе ТКГ про противоминную деятельность с 3 марта 2016 года.

Кроме того, предусмотрено разведение сил и войск на трех дополнительных участках до конца марта 2020 года и обмен «всех на всех» до конца года.

Стороны также поддерживают новые пункты пропуска через линию разграничения и внедрение закона об особом статусе некоторых районов Донбасса, как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года, на постоянной основе. Украина должна ввести так называемую «формулу Штайнмайера» в свое законодательство.

Зеленский: Бессрочное прекращение огня должно начаться до конца этого года

Итоги встречи в нормандском формате:

  • отвод вооружений еще на трех участках до конца марта 2020 года;
  • обмен пленными в формате "всех на всех" до 31 декабря 2019 года;
  • необходимость закрепления "формулы Штайнмайера" в законодательстве Украины;
  • проведение следующей встречи через 4 месяца.

Результаты двухсторонней встречи:

  • разблокирование вопроса транзита газа. Дальнейшее обсуждение деталей вопроса (возможности, формат, объем, цена) продолжится на уровне советников.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итоги двусторонних переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе нормандского саммита в Париже 9 декабря.

"Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что "ничья", – сказал глава государства журналистам, добавив, что "почувствовал некоторые уступки" со стороны Путина.

Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)

"Можно ли договариваться? Сложно, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились по некоторым вещам", – отметил Зеленский после саммита в Париже.

По словам украинского лидера, Путин каждый вопрос разбирает на детали. "Я быстрый человек, раз-раз и договорился. А он пытался обсудить каждую маленькую деталь всех вопросов, которых мы касались на двусторонней встрече.У него другая природная биомеханика", – пояснил Зеленский.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран Нормандской четверки. Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. По итогам встречи было принято коммюнике.

Тем временем в Украине активисты протестуют против возможной капитуляции на переговорах. На улице Банковой возле Офиса президента митингующие разбили лагерь. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Париж, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Нормандский формат, ОРДЛО, Нормандский саммит, Формула Штайнмайера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
02 Мендель о "нормандском саммите": Переговоры прошли очень успешно
03 Путин доволен переговорами с Зеленским
04 "Нормандский саммит": переговоры Путина и Зеленского завершены
05 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аномальный декабрь: в Украине будет тепло и без осадков
Аномальный декабрь: в Украине будет тепло и без осадков
Меркель о специальном статусе Донбасса: Его сроки будут продлены
Меркель о специальном статусе Донбасса: Его сроки будут продлены
На Донбассе погибли трое украинских военных
На Донбассе погибли трое украинских военных
День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь