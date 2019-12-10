Лидеры "нормандской четверки" договорились по ряду вопросов

Новости Украины:9 декабря прошла встреча в Париже лидеров "нормандской четверки".

Лидеры стран "нормандского формата" по результатам саммита 9 декабря в Париже пришли к договоренности по ряду вопросов. Об этом говорится в "Общих согласованных выводах Парижского саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года", обнародованных Офисом Президента.

Приводим текст документа полностью.

Президент Французской Республики, Канцлер Федеративной Республики Германия, Президент Российской Федерации и Президент Украины встретились сегодня в Париже.

Минские договоренности (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский комплекс мер от 12 февраля 2015 года) продолжают служить основой работы Нормандского формата, государства – члены которого преданы их полной имплементации.

Они подчеркивают общее стремление к постоянной и всеобъемлющей архитектуры доверия и безопасности в Европе, основанной на принципах ОБСЕ, для которой урегулирование конфликта в Украине является одним из ряда важных шагов.

На этой основе они решили следующее:

1. Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта:

Стороны преданы полной и всепоглощающей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.

Они поддержат разработку и имплементации обновленного плана по разминированию на основе решения Трехсторонней контактной группы о противоминную деятельность от 3 марта 2016 года.

Они поддержат договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы относительно трех дополнительных участков разведения с целью разведения сил и средств до конца марта 2020 года.

Они призывают Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», начиная со «всех установленных на всех установленных», при понимании, что международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам.

Они поддержат достижение в течение 30 дней договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы о новых пунктах пропуска через линию разграничения, исходя прежде всего из гуманитарных критериев.

Они напоминают, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации безопасности и сотрудничества в Европе должна быть способной использовать все возможности мандата (от 21 марта 2014 года) и иметь безопасный и надежный доступ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.

2. Меры по имплементации политических положений Минских соглашений:

Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы относительно всех правовых аспектов Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой.

3. Дальнейшие шаги:

Они просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они согласились провести еще одну встречу в этом формате в течение четырех месяцев в отношении политических и безопасностных условий, среди прочего – для организации местных выборов.