Скачать
Вторник, 10.12.2019
Лидеры "нормандской четверки" договорились по ряду вопросов
Лидеры "нормандской четверки" договорились по ряду вопросов
После Brexit 80% оборонных расходов НАТО будут поступать не от стран ЕС
После Brexit 80% оборонных расходов НАТО будут поступать не от стран ЕС
СМИ: Анчелотти в течении недели будет уволен
СМИ: Анчелотти в течении недели будет уволен
Интересные факты о нашей "голубой планете", которые Вы наверняка не знали
Интересные факты о нашей "голубой планете", которые Вы наверняка не знали

Лидеры "нормандской четверки" договорились по ряду вопросов

Лидеры "нормандской четверки" договорились по ряду вопросов
06:06 Сегодня Телеграф

Новости Украины:9 декабря прошла встреча в Париже лидеров "нормандской четверки".

Лидеры стран "нормандского формата" по результатам саммита 9 декабря в Париже пришли к договоренности по ряду вопросов. Об этом говорится в "Общих согласованных выводах Парижского саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года", обнародованных Офисом Президента.

Приводим текст документа полностью.

Президент Французской Республики, Канцлер Федеративной Республики Германия, Президент Российской Федерации и Президент Украины встретились сегодня в Париже.

Минские договоренности (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский комплекс мер от 12 февраля 2015 года) продолжают служить основой работы Нормандского формата, государства – члены которого преданы их полной имплементации.

Они подчеркивают общее стремление к постоянной и всеобъемлющей архитектуры доверия и безопасности в Европе, основанной на принципах ОБСЕ, для которой урегулирование конфликта в Украине является одним из ряда важных шагов.

На этой основе они решили следующее:

1. Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта:

Стороны преданы полной и всепоглощающей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.

Они поддержат разработку и имплементации обновленного плана по разминированию на основе решения Трехсторонней контактной группы о противоминную деятельность от 3 марта 2016 года.

Они поддержат договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы относительно трех дополнительных участков разведения с целью разведения сил и средств до конца марта 2020 года.

Они призывают Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», начиная со «всех установленных на всех установленных», при понимании, что международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам.

Они поддержат достижение в течение 30 дней договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы о новых пунктах пропуска через линию разграничения, исходя прежде всего из гуманитарных критериев.

Они напоминают, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации безопасности и сотрудничества в Европе должна быть способной использовать все возможности мандата (от 21 марта 2014 года) и иметь безопасный и надежный доступ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.

2. Меры по имплементации политических положений Минских соглашений:

Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы относительно всех правовых аспектов Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой.

На "нормандском формате" договорились о дополнительных зонах разведения

3. Дальнейшие шаги:

Они просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они согласились провести еще одну встречу в этом формате в течение четырех месяцев в отношении политических и безопасностных условий, среди прочего – для организации местных выборов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Париж, Вопросы, 9 декабря, Нормандский формат, Встреча нормандской четверки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Нормандский саммит": переговоры Путина и Зеленского завершены
02 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
03 Путин доволен переговорами с Зеленским
04 Мендель о "нормандском саммите": Переговоры прошли очень успешно
05 Помощник Путина: Президенты РФ и Украины начали двусторонние переговоры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Зрады нет&quot;: Аваков похвалил Зеленского
"Зрады нет": Аваков похвалил Зеленского
Меркель о специальном статусе Донбасса: Его сроки будут продлены
Меркель о специальном статусе Донбасса: Его сроки будут продлены
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (2.12 – 8.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Рецепт дня: мясная закуска на праздничный стол
Рецепт дня: мясная закуска на праздничный стол
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь