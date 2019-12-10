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Зеленский: Бессрочное прекращение огня должно начаться до конца этого года

Зеленский: Бессрочное прекращение огня должно начаться до конца этого года
07:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Владимир Зеленский считает, что только в случае обеспечения безопасности можно решить политические вопросы.

“Нормандская четверка” согласилась, что меры в отношении полного, всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня должны начаться еще до конца этого года. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции “нормандской четверки” в Париже.

“Сегодня Украина, Германия, Франция и РФ обсудили немало и согласовали некоторые очень важные вещи. Первое - это неотложные меры относительно стабилизации ситуации с безопасностью на востоке Украины, это полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня на востоке Украины, которое должно начаться до конца 2019 года”, - сказал Зеленский.

По его словам, украинская сторона настаивала, что комплексное решение всех вопросов невозможно без обеспечения главного компонента - это ситуация с безопасностью на востоке Украины.

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Президент подчеркнул, что только в случае обеспечения безопасности можно решить политические вопросы. Глава государства также указал, что участники саммита отметили необходимость расширить мандат СММ ОБСЕ с возможностью осуществлять мониторинг круглосуточно.

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Париж, Владимир Зеленский, прекращение огня, "Нормандская четверка".
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