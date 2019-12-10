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Зеленский: Закон об особом статусе Донбасса следует продлить на год

Зеленский: Закон об особом статусе Донбасса следует продлить на год
06:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Согласно Минским договоренностям, новый законопроект об особом статусе необходимо согласовать со всеми сторонами в ТК

Президент Украины считает оптимальным продлить еще на год срок действия закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, а потом имплементировать в него «формулу Штайнмайера». Об этом Зеленский заявил во время общения с украинскими СМИ по итогам нормандской встречи в Париже.

«Это очень сложное техническое решение. Нам легче сейчас продолжить этот закон (об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донбасса – ред.) и затем внести «формулу Штайнмайера», видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации, чем сейчас подождать, когда этот закон не будет существовать... Поэтому, я думаю, что надо продлевать», - сказал Зеленский.

В этом контексте он добавил, что, согласно Минским договоренностям, новый законопроект об особом статусе необходимо согласовать со всеми сторонами в ТКГ.

«Мне кажется, что это очень сложно, и нам потом могут выкручивать руки. А этот закон уже есть, мы его продлим», - отметил Президент.

Он рассказал, что во время обсуждения этого вопроса на встрече лидеров «нормандской четверки» его спрашивали, почему, по его мнению, закон следует продлить на год, а не на пять или десять.

«Я ответил честно, что мы не знаем, что будет через пять лет и через десять, а год – это нормально», - резюмировал Зеленский.

Лидеры "нормандской четверки" договорились по ряду вопросов

9 декабря в Париже прошла встреча лидеров стран нормандского формата. В ней приняли участие президенты Украины Владимир Зеленский, России Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

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Закон, Донбасс, Владимир Зеленский, Новости Донбасса, Статус Донбасса.
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