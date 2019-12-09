Скачать
Понедельник, 09.12.2019
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Помощник Путина: Президенты РФ и Украины начали двусторонние переговоры
Президенты РФ и Украины начали двусторонние переговоры
СМИ: Анчелотти в течении недели будет уволен
СМИ: Анчелотти в течении недели будет уволен
Жив ли "кенгуруш": Тина Кароль и Дан Балан возвращаются в "Голос страны"
Тина Кароль и Дан Балан возвращаются в "Голос страны"

"Стража на Банковой": активисты остаются под ОПУ на ночь

"Стража на Банковой": активисты остаются под ОПУ на ночь
21:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Активисты на Банковой решили продолжать акцию до утра.

Активисты в рамках акции "Стража на Банковой" планируют провести под Офисом президента всю ночь – пока не станут известны результаты переговоров "нормандского саммита".

Об этом сообщает ГО "Черная гвардия" на Facebook.

"Друзья, судя по информации, поступающей из Парижа, результаты переговоров мы не узнаем в 20:00, как планировалось, а не раньше 22:00. Возможно, это произойдет еще позже. Поэтому мы уже гарантированно остаемся как минимум на эту ночь", – говорится в сообщении.

Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)

В то же время в полиции Киева утверждают, что пока нарушений не зафиксировали. Правительственный квартал сейчас патрулируют более 800 правоохранителей.

Как сообщалось ранее, сегодня, примерно в 18.30 (по киевскому времени) в Париже началась встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата". Перед началом четырехстороннего саммита президент Украины провел отдельные двусторонние встречи с лидерами Франции и Германии.

Помощник Путина: Президенты РФ и Украины начали двусторонние переговоры

По предварительному графику, встреча в "нормандском формате" должна была начаться в 17.00 (по киевскому времени), но ее начало было перенесено почти на полтора часа.

Как отметили в Офисе главы государства, главный вопрос повестки дня - обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе. Ожидается, что после завершения саммита будет подготовлено коммюнике.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Нормандский формат, ОПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Категорически противопоказано: какие продукты нельзя замораживать
02 Вече на Майдане: в Порошенко полетели яйца (Видео)
03 Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
04 9 декабря - приметы в Юрьев день
05 Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Стража на Банковой&quot;: активисты остаются под ОПУ на ночь
"Стража на Банковой": активисты остаются под ОПУ на ночь
США отказали в визах почти половине украинцев
США отказали в визах почти половине украинцев
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (2.12 – 8.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
&quot;Материнская&quot; сьемка: Cardi B вместе с дочерью снялась для обложки глянца (Фото)
"Материнская" сьемка: Cardi B вместе с дочерью снялась для обложки глянца (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь