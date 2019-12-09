"Стража на Банковой": активисты остаются под ОПУ на ночь

Новости Украины:Активисты на Банковой решили продолжать акцию до утра.

Активисты в рамках акции "Стража на Банковой" планируют провести под Офисом президента всю ночь – пока не станут известны результаты переговоров "нормандского саммита".

Об этом сообщает ГО "Черная гвардия" на Facebook.

"Друзья, судя по информации, поступающей из Парижа, результаты переговоров мы не узнаем в 20:00, как планировалось, а не раньше 22:00. Возможно, это произойдет еще позже. Поэтому мы уже гарантированно остаемся как минимум на эту ночь", – говорится в сообщении.

В то же время в полиции Киева утверждают, что пока нарушений не зафиксировали. Правительственный квартал сейчас патрулируют более 800 правоохранителей.

Как сообщалось ранее, сегодня, примерно в 18.30 (по киевскому времени) в Париже началась встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата". Перед началом четырехстороннего саммита президент Украины провел отдельные двусторонние встречи с лидерами Франции и Германии.

По предварительному графику, встреча в "нормандском формате" должна была начаться в 17.00 (по киевскому времени), но ее начало было перенесено почти на полтора часа.

Как отметили в Офисе главы государства, главный вопрос повестки дня - обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе. Ожидается, что после завершения саммита будет подготовлено коммюнике.