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"Окупанти на Донбасі начищають зброю, готуючи до бою"

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Сергій Гармаш
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Бойовики на тимчасово окупованому Донбасі розпалюють обстановку і продовжують обстрілювати українські позиції Новина оновлена 08 жовтня 2021, 16:56
Бойовики на тимчасово окупованому Донбасі розпалюють обстановку і продовжують обстрілювати українські позиції

Глава Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, один з учасників політичної підгрупи переговірників в Мінську Сергій Гармаш переконаний, що росіяни не дають Україні імплементувати "формулу Штайнмайера"

"Окупанти розпалюють обстановку на Донбасі. За перший тиждень жовтня — більше 50 обстрілів, 5 поранених. У п’ятницю, 8 жовтня, обстріли тривають. Знову надійшли повідомлення про пораненого захисника України.

Загроз багато. Війна йде. Головне, до чого прагне Росія, це суб’єктивізація ОРДЛО. На сьогоднішній день, як мені здається, на це немає шансів. Але Росія останнім часом особливо активно проявляє зусилля в реалізації цієї ідеї…"

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Війна #Донбас #ТКГ #Формула Штайнмайера
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