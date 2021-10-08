Окупанти розпалюють обстановку на Донбасі: в обстрілі постраждав боєць ВСУ

З самого ранку бойовики ведуть вогонь біля Троїцького і Золотого-4

У п’ятницю, 8 жовтня, на Донбасі в результаті почастішали ворожих обстрілів був поранений український військовий.

Інформацію повідомляє прес-служба штабу Операції об’єднаних сил.

Всього, станом на 7 ранку, з півночі п’ятниці в зоні ООС було вже зафіксовано два порушення режиму тиші. Окупанти відкрили вогонь неподалік населених пунктів Золоте-4 і Троїцьке. Обстріли велися із допомогою ручних протитанкових гранатометів, стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів.

Саме в результаті обстрілів біля Троїцького і був поранений український захисник. Повідомляється, що його стан кваліфіковано як середньої тяжкості. Військовослужбовець отримав необхідну екстрену медичну допомогу, а після був евакуйований і доставлений в госпіталь під спостереження лікарів.

Всього за минулу добу, 7 жовтня, на Донбасі окупанти шість разів обстрілювали поліції ВСУ. Українські військові зафіксували порушення поруч з населеним пунктами Мар’їнка, Новозванівка, Південне, майорських і Золоте-4. Також в Луганській області бойовики використовували заборонений безпілотник для перетину лінії розмежування.

Під час обстрілу російські окупанти використовували великокаліберні кулемети, міномети калібру 82 мм, верстатні протитанкові гранатомети і інше заборонене Мінську домовленостями зброю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві був затриманий бойовик так званого "Оплоту", який воював на окупованому Донбасі проти української армії.