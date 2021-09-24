Укр

Россия понесет ответственность: США высказались по поводу закрытия Миссии ОБСЕ на Донбассе

Автор
Галина Михайлова
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Логотип ОБСЕ Новость обновлена 24 сентября 2021, 18:33
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Именно решение РФ — единственная причина закрытия миссии.

В США не уверены в том, какие у России планы относительно Украины и в отношении выполнения международных обязательств государством. Американские дипломаты заявили об этом в связи с отказом в продлении Россией мандата миссии ОБСЕ на двух КПП на Донбассе.

Об этом американское посольство в Украине написало в Твиттере.

Пункты "Гуково" и "Донецк" станут недоступны миссии ОБСЕ после 30 сентября. В США отметили, что закрытие совместной мониторинговой миссии — полностью зона ответственности Российской Федерации.

В своем сообщении они перевели часть выступления временной поверенной в делах США при ОБСЕ Кортни Остриан, которая отметила, что за более чем семь лет именно миссия обеспечивала прозрачность передвижения людей и материалов между Россией и территориями на востоке Украины. Также прекращение миссии она назвала "концом критически важной меры укрепления доверия".

Она также призвала Россию выполнить Минские соглашения и допустить наблюдателей на границу с российской стороны.

Ранее "Телеграф" писал, что на Донбассе вновь обостряется ситуация — фиксируют регулярные обстрелы и вылеты БПЛА боевиков.

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#ОБСЕ #РФ #Донбасс
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