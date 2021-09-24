Росія понесе відповідальність: США висловилися з приводу закриття Місії ОБСЄ на Донбасі

Саме рішення РФ — єдина причина закриття місії.

У США не впевнені в тому, які у Росії плани щодо України і щодо виконання міжнародних зобов’язань державою. Американські дипломати заявили про це у зв’язку з відмовою в продовженні Росією мандата місії ОБСЄ на двох КПП на Донбасі.

Про це американське посольство в Україні написало в Твіттері.

Пункти "Гуково" і "Донецьк" стануть недоступні місії ОБСЄ після 30 вересня. У США відзначили, що закриття спільної моніторингової місії — повністю зона відповідальності Російської Федерації.

У своєму повідомленні вони перевели частину виступу тимчасової повіреної у справах США при ОБСЄ Кортні Остріан, яка зазначила, що за більш ніж сім років саме місія забезпечувала прозорість пересування людей і матеріалів між Росією і територіями на сході України. Також припинення місії вона назвала "кінцем критично важливих заходів зміцнення довіри".

Вона також закликала Росію виконати Мінські угоди і допустити спостерігачів на кордон з російської сторони.

Раніше "Телеграф" писав, що на Донбасі знову загострюється ситуація — фіксують регулярні обстріли і вильоти БПЛА бойовиків.