Рус

Росія понесе відповідальність: США висловилися з приводу закриття Місії ОБСЄ на Донбасі

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
83
Логотип ОБСЄ Новина оновлена 24 вересня 2021, 18:33
Логотип ОБСЄ

Саме рішення РФ — єдина причина закриття місії.

У США не впевнені в тому, які у Росії плани щодо України і щодо виконання міжнародних зобов’язань державою. Американські дипломати заявили про це у зв’язку з відмовою в продовженні Росією мандата місії ОБСЄ на двох КПП на Донбасі.

Про це американське посольство в Україні написало в Твіттері.

Пункти "Гуково" і "Донецьк" стануть недоступні місії ОБСЄ після 30 вересня. У США відзначили, що закриття спільної моніторингової місії — повністю зона відповідальності Російської Федерації.

У своєму повідомленні вони перевели частину виступу тимчасової повіреної у справах США при ОБСЄ Кортні Остріан, яка зазначила, що за більш ніж сім років саме місія забезпечувала прозорість пересування людей і матеріалів між Росією і територіями на сході України. Також припинення місії вона назвала "кінцем критично важливих заходів зміцнення довіри".

Вона також закликала Росію виконати Мінські угоди і допустити спостерігачів на кордон з російської сторони.

Раніше "Телеграф" писав, що на Донбасі знову загострюється ситуація — фіксують регулярні обстріли і вильоти БПЛА бойовиків.

Теги:
#ОБСЄ #РФ #Донбас
В Україні невиконання карантинних норм буде каратися штрафами
Україна
Як будуть штрафувати за порушення карантину в "жовтій зоні"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В Україні невиконання карантинних норм буде каратися штрафами
Як будуть штрафувати за порушення карантину в "жовтій зоні"
Дата публікації
Категорія
З 1 жовтня українців чекає новий тариф на електроенергію
З 1 жовтня за електрику будемо платити за новими цінами
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
До якої погоди готуватися в жовтні? Відповідь синоптика Укргідрометцентру
Дата публікації
Категорія
Україна ризикує втратити національне суднобудування
Морський бій с Росією: що потрібно робити Україні
Дата публікації
Категорія
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков
Більше не одна команда: коли чекати відставки Разумкова