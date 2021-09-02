Росія закриває доступ ОБСЄ до кордону з окупованим Донбасом

Чинний мандат спостерігачів діє до 30 вересня

Російська Федерація відмовилася продовжити мандат місії спостерігачів ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах "Гукове" і "Донецьк" на Донбасі. Представники ОБСЄ не зможуть там перебувати після 30 вересня.

Про це у четвер, 2 вересня, повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter.

За його словами, відповідна заява РФ прозвучала у Відні. Журналіст написав, що Росія відмовилася підтримувати продовження після 30 вересня прикордонної та спостережної місії ОБСЄ на КПП "Донецьк" і "Гуково".

На цю заяву відреагувала місія США при ОБСЄ. Її представниця Кортні Остріан заявила, спостережна місія на КПП необхідна для зміцнення довіри і гарантування прозорості і їй дуже шкода, що РФ не підтримує продовження мандату.

Також Остріан зазначила, що тим самим Росія порушує Мінський протокол, підписаний у 2014 році, яким гарантується "постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні і верифікація з боку ОБСЄ". На її думку, це свідчить про те, що для Росії "підтримка позитивних відносин із сусідами не є пріоритетом".

Варто зазначити, що представники ОБСЄ з 29 липня 2014 року працювали у пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк". Розміщення представників місії на інших КПП російська сторона забороняла. Основне завдання місії — повідомляти про ситуацію на блокпостах, а також про переміщення через кордон, зокрема, чи не порушуються права людини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що місія ОБСЄ констатувала загострення на Донбасі. Це сталося після низки смертельних обстрілів з боку РФ, під час яких застосовувалося важке озброєння.