Бойовики поранили українського захисника на Донбасі: ЗСУ довелося відкривати вогонь у відповідь

За день зафіксували кілька провокацій як в Луганській, так і Донецькій області

Увечері в середу, 1 вересня, в результаті ворожого обстрілу на Донбасі був поранений український військовослужбовець.

Про це розповіли в оперативно-тактичному угрупованні "Схід", повідомляє "Телеграф".

Відзначається, що в вечірньому зведенні штабу ООС нічого не говорилося про пораненого, однак зафіксували чотири факти порушення режиму припинення вогню.

Так, бойовики стріляли під Золотим-4 з протитанкових ракетних комплексів, під Авдіївкою з мінометів і протитанкових гранатометів, під Новозванівкою з станкових протитанкових гранатометів і кулеметів. Крім того, в Луганській області пролетів ворожий безпілотник.

Вже після цього в ОТУ "Схід" заявили про нового пораненого, — боєць ЗСУ отримав осколкове поранення і був госпіталізований. Його стан називають задовільним.

У відповідь на провокації бойовиків українські військові відкривали вогонь.

Варто зауважити, що до цього серйозне загострення на Донбасі було в понеділок, коли в зоні ООС загинув один український захисник, а ще двоє були поранені.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна хоче залучити США до участі в переговорному процесі по Донбасу.

Однак, як розповів "Телеграфу" Георгій Тука, Штати навряд чи в цьому зацікавлені.