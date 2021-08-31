На Донбассе в понедельник погиб украинский военный, еще двое ранены - штаб ООС

За понедельник зафиксировали 11 нарушений режима тишины, еще три — за утро 31 августа.

За минувшие сутки 30 августа на Донбассе ранены двое украинских военных и один защитник погиб. Про одного из пострадавших в результате обстрела боевиков стало известно в понедельник вечером. Также один из раненых получил минно-взрывную травму. Оба пострадавших в состоянии средней степени тяжести и отправлены на лечение.

Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

Всего за понедельник, 30 августа боевики нарушали режим тишины 11 раз, в том числе и с использованием беспилотников. Так Новозвановку обстреливали три раза. Наемники использовали минометы калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Близ Шумов боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов и огнестрельного оружия. Около Троицкого позиции украинских военных обстреливали из крупнокалиберных пулеметов. В сторону Катериновки стреляли из автоматических станковых гранатометов.

Близ Новотошковского боевики не только обстреляли украинских военных, но и сбросили гранату с беспилотника. Под Водяным оккупанты стреляли из гранатометов, а под Широкиным из автоматических станковых гранатометов и пулеметов.

Также линию разграничения пересек БПЛА "Орлан-10".

За утро 31 августа боевики трижды обстреливали позиции украинских военных — близ Широкиного, Новозвановки и Нью-Йорка.

Ранее "Телеграф" писал, что обстрелы оккупантов усилились вдоль всей линии разграничения — пострадала не только Авдеевка, в Горловке боевики обвинили ВСУ в ранении детей.