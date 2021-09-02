Боевики ранили украинского защитника на Донбассе: ВСУ пришлось открывать огонь в ответ

За день зафиксировали несколько провокаций как в Луганской, так и Донецкой области

Вечером в среду, 1 сентября, в результате вражеского обстрела на Донбассе был ранен украинский военнослужащий.

Об этом рассказали в оперативно-тактической группировке "Восток", сообщает "Телеграф".

Отмечается, что в вечерней сводке штаба ООС ничего не говорилось о раненом, однако зафиксировали четыре факта нарушения режима прекращения огня.

Так, боевики стреляли под Золотым-4 из противотанковых ракетных комплексов, под Авдеевкой из минометов и противотанковых гранатометов, под Новозвановкой из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов. Кроме того, в Луганской области пролетел вражеский беспилотник.

Уже после этого в ОТГ "Восток" заявили о новом раненом, — боец ВСУ получил осколочное ранение и был госпитализирован. Его состояние называют удовлетворительным.

В ответ на провокации боевиков украинские военные открывали огонь.

Стоит заметить, что до этого серьезное обострение на Донбассе было в понедельник, когда в зоне ООС погиб один украинский защитник, а еще двое были ранены.

Напомним, ранее стало известно, что Украина хочет привлечь США к участию в переговорном процессе по Донбассу.

Однако, как рассказал "Телеграфу" Георгий Тука, Штаты вряд ли в этом заинтересованы.