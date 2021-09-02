Боевики ранили украинского защитника на Донбассе: ВСУ пришлось открывать огонь в ответ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 15
За день зафиксировали несколько провокаций как в Луганской, так и Донецкой области
Вечером в среду, 1 сентября, в результате вражеского обстрела на Донбассе был ранен украинский военнослужащий.
Об этом рассказали в оперативно-тактической группировке "Восток", сообщает "Телеграф".
Отмечается, что в вечерней сводке штаба ООС ничего не говорилось о раненом, однако зафиксировали четыре факта нарушения режима прекращения огня.
Так, боевики стреляли под Золотым-4 из противотанковых ракетных комплексов, под Авдеевкой из минометов и противотанковых гранатометов, под Новозвановкой из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов. Кроме того, в Луганской области пролетел вражеский беспилотник.
Уже после этого в ОТГ "Восток" заявили о новом раненом, — боец ВСУ получил осколочное ранение и был госпитализирован. Его состояние называют удовлетворительным.
В ответ на провокации боевиков украинские военные открывали огонь.
Стоит заметить, что до этого серьезное обострение на Донбассе было в понедельник, когда в зоне ООС погиб один украинский защитник, а еще двое были ранены.
Напомним, ранее стало известно, что Украина хочет привлечь США к участию в переговорном процессе по Донбассу.
Однако, как рассказал "Телеграфу" Георгий Тука, Штаты вряд ли в этом заинтересованы.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-