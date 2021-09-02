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Россия закрывает доступ ОБСЕ к границе с оккупированным Донбассом

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Миссия ОБСЕ на Донбассе Новость обновлена 02 сентября 2021, 17:40
Миссия ОБСЕ на Донбассе

Действующий мандат наблюдателей действует до 30 сентября

Российская Федерация отказалась продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах "Гуково" и "Донецк" на Донбассе. Представители ОБСЕ не смогут там находиться после 30 сентября.

Об этом в четверг, 2 сентября, сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, соответствующее заявление РФ прозвучало в Вене. Журналист написал, что Россия отказалась поддерживать продолжение после 30 сентября пограничной и наблюдательной миссии ОБСЕ на КПП "Донецк" и "Гуково".

На это заявление отреагировала миссия США при ОБСЕ. Ее представитель Кортни Остриан заявила, наблюдательная миссия на КПП необходима для укрепления доверия и обеспечения прозрачности и ей очень жаль, что РФ не поддерживает продление мандата.

Также Остриан отметила, что тем самым Россия нарушает Минский протокол, подписанный в 2014 году, которым гарантируется "постоянный мониторинг на российско-украинской государственной границе и верификация со стороны ОБСЕ". По ее мнению, это свидетельствует о том, что для России "поддержка положительных отношений с соседями не является приоритетом".

Стоит отметить, что представители ОБСЕ с 29 июля 2014 работали в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк". Размещение представителей миссии на других КПП российская сторона запрещала. Основная задача миссии — сообщать о ситуации на блокпостах, а также о перемещении через границу, в частности, не нарушаются ли права человека.

Ранее "Телеграф" сообщал, что миссия ОБСЕ констатировала обострения на Донбассе. Это произошло после ряда смертельных обстрелов со стороны РФ, во время которых применялось тяжелое вооружение.

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