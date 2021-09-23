Обстрелов на Донбассе становится все больше, есть раненые
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На Приазовье применяли беспилотники близ двух населенных пунктов.
Количество обстрелов на Донбассе в среду увеличилось по сравнению с предыдущими днями. В результате обстрелов боевиков двое украинских бойцов получили ранения.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил в Facebook.
Боевики дважды применяли вооружение запрещенное Минскими соглашениями и в общей сложности дюжину раз за 22 сентября нарушали перемирие.
По украинским позициям стреляли близ Светлодарска из крупнокалиберных пулеметов. В Водяном оккупационные войска применили беспилотники, которые дважды сбрасывали осколочные гранаты ВОГ-17, а также два раза стреляли из гранатометов и стрелкового вооружения.
У Павлополя также использовали БПЛА,ВОГ-17 и стреляли из гранатометов.
Возле Зайцевого и Новотошковского прицельно обстреливали украинских защитников из стрелкового оружия, во втором населенном пункте применяли и гранатометы.
Дважды запрещенное вооружение применили близ Причепиловки — 23 выстрела из 120-мм миномета.
Ранены два украинских бойца, они направлены в госпиталь в удовлетворительном состоянии.
Ранее "Телеграф" писал, что документалка, собранная из видео украинских военных, не получила прокатного удостоверения.
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