Укр

Обстрелов на Донбассе становится все больше, есть раненые

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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В зоне ООС продолжаются обстрелы. Новость обновлена 23 сентября 2021, 08:05
В зоне ООС продолжаются обстрелы.

На Приазовье применяли беспилотники близ двух населенных пунктов.

Количество обстрелов на Донбассе в среду увеличилось по сравнению с предыдущими днями. В результате обстрелов боевиков двое украинских бойцов получили ранения.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил в Facebook.

Боевики дважды применяли вооружение запрещенное Минскими соглашениями и в общей сложности дюжину раз за 22 сентября нарушали перемирие.

По украинским позициям стреляли близ Светлодарска из крупнокалиберных пулеметов. В Водяном оккупационные войска применили беспилотники, которые дважды сбрасывали осколочные гранаты ВОГ-17, а также два раза стреляли из гранатометов и стрелкового вооружения.

У Павлополя также использовали БПЛА,ВОГ-17 и стреляли из гранатометов.

Возле Зайцевого и Новотошковского прицельно обстреливали украинских защитников из стрелкового оружия, во втором населенном пункте применяли и гранатометы.

Дважды запрещенное вооружение применили близ Причепиловки — 23 выстрела из 120-мм миномета.

Ранены два украинских бойца, они направлены в госпиталь в удовлетворительном состоянии.

Ранее "Телеграф" писал, что документалка, собранная из видео украинских военных, не получила прокатного удостоверения.

Теги:
#Донбасс #Обстрелы #БПЛА #Запрещенное вооружение
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