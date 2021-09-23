Обстрелов на Донбассе становится все больше, есть раненые

На Приазовье применяли беспилотники близ двух населенных пунктов.

Количество обстрелов на Донбассе в среду увеличилось по сравнению с предыдущими днями. В результате обстрелов боевиков двое украинских бойцов получили ранения.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил в Facebook.

Боевики дважды применяли вооружение запрещенное Минскими соглашениями и в общей сложности дюжину раз за 22 сентября нарушали перемирие.

По украинским позициям стреляли близ Светлодарска из крупнокалиберных пулеметов. В Водяном оккупационные войска применили беспилотники, которые дважды сбрасывали осколочные гранаты ВОГ-17, а также два раза стреляли из гранатометов и стрелкового вооружения.

У Павлополя также использовали БПЛА,ВОГ-17 и стреляли из гранатометов.

Возле Зайцевого и Новотошковского прицельно обстреливали украинских защитников из стрелкового оружия, во втором населенном пункте применяли и гранатометы.

Дважды запрещенное вооружение применили близ Причепиловки — 23 выстрела из 120-мм миномета.

Ранены два украинских бойца, они направлены в госпиталь в удовлетворительном состоянии.

Ранее "Телеграф" писал, что документалка, собранная из видео украинских военных, не получила прокатного удостоверения.