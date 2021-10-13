В Германии рассказали, зачем собирают новую встречу в "нормандском формате"

Точное дата и место пока не называются.

В Германии подтвердили информацию о том, что подготовка к встрече глав МИД стран "нормандского формата" ведется и состоится "в ближайшее время".

Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт во время брифинга для СМИ, передает РИА.

По его словам, встреча организована с целью изучить возможности для проведения встречи на более высоком уровне, а также, чтобы выяснить, есть ли для этого какие-либо основания.

Вместе с тем представительница внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе пока не стала комментировать информацию о проведении соответствующей встречи, заявив, что информации по месту и дате встречи пока нет.

Она отметила, что встреча обусловлена "простоем" в процессе урегулирования войны на Донбассе.

Как известно, "нормандский формат" существует с 2014 года, он проводится с участием представителей Украины, России, Германии и Франции на разных уровнях. Последняя встреча на уровне глав государств прошла в Париже в декабре 2019 года.

Напомним, эксперт по вопросам безопасности Василий Богдан ранее рассказывал, почему новая встреча лидеров этих стран не приведет к существенному прогрессу по урегулированию ситуации на Донбассе.