Почему встреча в нормандском формате не поможет Украине

Есть много вопросов к тому, с какой позиции Киев покажет себя на переговорах

В понедельник, 11, октября состоялись онлайн переговоры между французским президентом Эммануэлем Макроном и уходящим немецким канцлером Ангелой Меркель с президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным (по отдельности). По их результатам появились сообщения, что начата подготовка к проведению очередного саммита "нормандской четверки". В частности, что в ближайшие недели состоится министерская встреча между представителями Украины, Франции, ФРГ и РФ.

Можно только приветствовать намерения и действия украинской власти, направленные на то, чтобы решить вопрос освобождения оккупированных территорий политико-дипломатичным путем. Но из мировой истории мы знаем, что дипломатия успешна лишь тогда, когда свое дело сделали военные.

В связи с этим возникает ряд вопросов. С чем пойдет украинская власть на новую встречу в нормандском формате? Какие позиции она будет там отстаивать? И не окажется ли в итоге, что мы ступили на капитуляционный путь, который устроит РФ?

А то, что сейчас демонстрирует Кремль, можно квалифицировать исключительно как великодержавные, имперские наглость, хамство. Россия всячески демонстрирует неуважение к Украине и всех тех, кто оппонирует РФ на геополитической арене.

В этом ракурсе можно вспомнить и июльскую статью Путина о якобы "историческом единстве украинцев и россиян", и октябрьский антиукраинский спич заместителя председателя Совбеза России, экс-премьера и экс-президента РФ Дмитрия Медведева.

Из этих материалов ясно, что Россия имеет имперские амбиции, не признаёт Украину как отдельное государство, не признаёт украинскую нацию как таковую. Соответственно, не признаёт и действующую украинскую власть и те предложения, с которыми та выходит на переговоры.

Учитывая ситуацию, которая сложилась в мире, в том числе в Европе после парламентских выборов в той же Германии, в преддверии выборов во Франции, Россия пытается воспользоваться ситуацией, чтобы додавить Украину. Вынудить к прямым переговорам с "руководством" квазиобразований "ДНР" и "ЛНР", к переписыванию украинского законодательства под диктовку Кремля.

На руку Путину и энергетическая проблема, которая возникла в Европе во многом стараниями России. Мы видим рекордные цены на газ, откровенный энергетический шантаж со стороны РФ с принуждением скорейшей сертификации геополитического проекта "Северный поток-2", который несет угрозу не только Украине, но и ЕС.

Всё явно указывает на то, что Путин и его камарилья не настроены на компромиссы, которые бы устраивали украинскую сторону.

Думаю, в краткосрочной перспективе встреча глав стран нормандского формата не состоится. И из-за позиции России. И по той причине, что в Германии идет формирование нового правительства. Потом будет избрание нового канцлера. Меркель, покидающая этот пост, каких-то гарантий брать на себя уже не сможет. Разговор нужно будет вести с социал-демократами, с либеральными демократами, с "зелеными".

Есть надежда на позицию США, тем более, что сейчас в РФ находится замгоссекретаря США Виктория Нуланд. И украинский вопрос явно обсуждается. Впрочем, Штаты тоже не всегда последовательно себя ведут в вопросах сдерживания российской агрессии, российской экспансии.

Что касается возможной двусторонней встречи Путина и Зеленского. Прошла информация, что Кремль выставил 12 пунктов Украине, которые готов обговаривать. Пункты эти однозначно капитуляционные для нас. И встреча, понятно, неуместна в такой ситуации

Да и вообще встречи такого уровня должны завершаться конкретными договоренностями. И их обязательной реализацией. А с учетом поведения Путина и всего кремлевского боярства, не видно, чтобы Россия готова была искать компромиссы, стараться уладить конфликт.

Чтобы это стало возможным, Запад должен занять более жесткую позицию по отношению к РФ. Не помогать ей строить "Северный поток-2", а всяческие мешать такого рода опасным проектам. Усиливать санкции. Отключить Россию от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

Украина должна активнее взаимодействовать с международными партнерами, сосредотачиваться на укреплении обороноспособности, на поиске консенсуса в обществе, среди элит.

И еще один немаловажный момент. Нормандский формат, как бы его не хвалил Зеленский, демонстрирует недееспособность. И пока к нему не присоединяться основные подписанты Будапештского меморандума – США, Великобритания, как по мне, успехов в переговорном процессе не будет. Или вообще следует собирать отдельный формат в составе тех же стран-гарантов Будапештского меморандума, чтобы решить ключевой вопрос – Россия должны покинуть территорию Украины.

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