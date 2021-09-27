Итоги выборов в Германии: что важно понять Украине

Политический консультант Тарас Березовец высказал мнению о результатах выборов в немецкий Бундестаг

В воскресенье, 26 сентября, в Германии состоялись парламентские выборы. Уже известно, что лидером стала Социал-демократическая партия (25,7%). Второе место занял блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) – политическая сила уходящего канцлера Германии Ангелы Меркель.

Также прошли "Зеленые" (14,8%), "Свободная демократическая партия (11,5%), "Альтернатива для Германии" (10,3%) и "Левая партия" с 4,9% (бывшие коммунисты попадают в парламент благодаря тому, что получили три прямых мандата в избирательных округах).

Итоги выборов говорят о том, что в любом составе коалиции мы увидим "Зеленых". Будь это коалиция с ХДС/ХСС или же с социал-демократами. "Зеленые" известны как ярые противники проекта "Северный поток-2". Так что немецкие эксперты оценивают эти выборы как не очень благоприятные для Кремля.

Впрочем, это не означает, что в случае вхождения в коалицию "Зеленых" не удастся переубедить. Да, у них есть принципиальная, как у либералов, жесткая позиция в отношении Кремля, в отношении войны в Украине и "Северного потока-2". Тем не менее политика, как известно, — искусство возможного. К тому же, уже понятно, что остановить "Северный поток-2" точно не получится, при любом раскладе коалиции.

"Зеленые" не претендуют сейчас на должность канцлера. Им станет или лидер ХДС/ХСС Армин Лашет или глава социал-демократов Олаф Шольц. Обе эти партии достаточно лояльно относятся к России. Но для нас предпочтительнее был бы Шольц, потому что Лашет – путинист.

Думаю, итоги выборов в Бундестаг достаточно благоприятные для Украины. Из-за того, что в коалиции будут "Зеленые". Но политику правительства всё же определять будут не они, а представители той партии, которая получит пост канцлера. В целом же выборы в Германии закончились лучше для Украины, чем предполагалось.

При этом заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, что наша сторона еще до выборов в Германии проводила системную работу со всеми политическими силами ФРГ и сейчас рассчитывает на формирование коалиции, которая будет благоприятной для развития украинско-германских отношений, выглядит несколько наивно. Я бы даже сказал смешно.

Во время июльского визита Зеленского в Германию, он проводил встречи с Меркель, с Лашетом, при этом проигнорировал представителей партии "Зеленых", чьи рейтинги в мае достигали 28%. Это всё, что нужно знать о том, как украинской стороной проводилась "системная работа" с немецкими силами.

А такая системная работа, прежде всего, украинской дипломатии, сейчас очень нужна. Увы, но мы ее не видим в отношении наших западных партнеров на протяжении последних двух лет.