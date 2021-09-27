Укр

Озвучены результаты выборов в Германии: намечаются сложные переговоры по коалиции

Автор
Максим Иванов
Дата публикации
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Автор
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Подсчет голосов завершен на всех 299 округах Новость обновлена 27 сентября 2021, 07:46
Подсчет голосов завершен на всех 299 округах

В Германии может сформироваться трехпартийной коалиция

На парламентских выборах в Германии, которые состоялись в воскресенье, 26 сентября, победу празднует Социал-демократическая партия. По итогам подсчетов голосов во всех 299 округах, левоцентристы набрали 25,7%.

Второе место занял блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) — политическая сила пока еще канцлера Германии Ангелы Меркель.

В топ-5 партий по результатам выборов попали также "Зеленые" (14,8%), "Свободная демократическая партия (11,5%), "Альтернатива для Германии" (10,3%).

Результаты выборов в Германии
Результаты выборов в Германии

Стоит отметить, что данные результаты указывают на то, что партии проведут длительные переговоры по коалиции, ведь ни у одной политической силы нет критического перевеса в набранных голосах. Прозвучавшие ранее заявления свидетельствуют о том, что коалицию в новом правительстве, скорее всего, сформируют три партии. Немецкие СМИ сообщают, что важную роль при создании коалиции будут отыгрывать "Зеленые" и "Свободная демократическая партия". А вот ультраправая "Альтернатива для Германии", которая уже не в первые раз набирает на выборах около 11%, в неё не войдет — лидеры голосования не намерены создавать коалицию с этой политсилой.

Напомним, ранее "Телеграф" опросил экспертов насчет того, какие результаты выборов в Бундестаг были бы наиболее выгодными для Украины и обсудили итоги работы Ангелы Меркель на посту канцлера Германии.

Теги:
#Германия #Ангела Меркель #Выборы в Германии
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