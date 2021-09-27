Підсумки виборів в Німеччині: що важливо зрозуміти Україні

Політичний консультант Тарас Березовець висловив думку про результати виборів в німецький Бундестаг

У неділю, 26 вересня, в Німеччині відбулися парламентські вибори. Уже відомо, що лідером стала Соціал-демократична партія (25,7%). Друге місце зайняв блок Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) — політична сила, все ще канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Також пройшли "Зелені" (14,8%), "Вільна демократична партія (11,5%), "Альтернатива для Німеччини" (10,3%) і "Ліва партія" з 4,9% (колишні комуністи потрапляють в парламент завдяки тому, що отримали три прямих мандати у виборчих округах).

Підсумки виборів говорять про те, що в будь-якому складі коаліції ми побачимо "Зелених". Будь це коаліція з ХДС/ХСС або ж з соціал-демократами. "Зелені" відомі як затяті противники проєкту "Північний потік-2". Так що німецькі експерти оцінюють ці вибори як не надто сприятливі для Кремля.

Втім, це не означає, що в разі входження в коаліцію, "Зелених" не вдасться переконати. Так, у них є принципова, як у лібералів, жорстка позиція стосовно Кремля, щодо війни в Україні та "Північного потоку-2". Проте політика, як відомо, — мистецтво можливого. До того ж вже зрозуміло, що зупинити "Північний потік-2" точно не вийде, при будь-якому розкладі коаліції.

"Зелені" не претендують зараз на посаду канцлера. Ним стане або лідер ХДС/ХСС Армін Лашет або глава соціал-демократів Олаф Шольц. Обидві ці партії досить лояльно ставляться до Росії. Але для нас краще було б Шольц, тому що Лашет — путініст.

Думаю, підсумки виборів в Бундестаг досить сприятливі для України. Через те, що в коаліції будуть "Зелені". Але політику уряду все ж визначати будуть не вони, а представники тієї партії, яка отримає пост канцлера. В цілому ж вибори в Німеччині закінчилися краще для України, ніж передбачалося.

При цьому заяви міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, що наша сторона ще до виборів в Німеччині проводила системну роботу з усіма політичними силами ФРН і зараз розраховує на формування коаліції, яка буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин, виглядає дещо наївно. Я б навіть сказав смішно.

Під час липневого візиту Зеленського в Німеччину, він проводив зустрічі з Меркель, з Лашетом, при цьому проігнорував представників партії "Зелених", чиї рейтинги в травні досягали 28%. Це все, що потрібно знати про те, як українською стороною проводилася "системна робота" з німецькими силами.

А така системна робота, перш за все, української дипломатії, зараз дуже потрібна. На жаль, але ми її не бачимо відносно наших західних партнерів протягом останніх двох років.