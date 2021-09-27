Озвучені результати виборів в Німеччині: намічаються складні переговори по коаліції

У Німеччині може сформуватися трьохпартійної коаліція

На парламентських виборах в Німеччині, які відбулися в неділю, 26 вересня, перемогу святкує Соціал-демократична партія. За підсумками підрахунків голосів у всіх 299 округах, лівоцентристи набрали 25,7%.

Друге місце зайняв блок Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) — політична сила поки що канцлера Німеччини Ангели Меркель.

У топ-5 партій за результатами виборів потрапили також "Зелені" (14,8%), "Вільна демократична партія (11,5%), "Альтернатива для Німеччини"(10,3%).

Результати виборів в Німеччині

Варто відзначити, що дані результати вказують на те, що партії проведуть тривалі переговори по коаліції, адже ні в однієї політичної сили немає критичної переваги в набраних голосах. Заяви, що прозвучали раніше, свідчать про те, що коаліцію в новому уряді, швидше за все, сформують три партії. Німецькі ЗМІ повідомляють, що важливу роль при створенні коаліції будуть відігравати "Зелені" і "Вільна демократична партія". А ось ультраправа "Альтернатива для Німеччини", яка вже не вперше набирає на виборах близько 11%, в неї не увійде — лідери голосування не мають наміру створювати коаліцію з цією політсилою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" опитав експертів щодо того, які результати виборів до Бундестагу були б найбільш вигідними для України та обговорили підсумки роботи Ангели Меркель на посаді канцлера Німеччини.