Кризис идей: что стоит за атакой "вечно спящего" Медведева на Украину и как ответить Зеленскому

В понедельник, 11 октября, российское издание "КоммерсантЪ" опубликовало статью заместителя председателя Совбеза России, экс-премьера и экс-президента РФ Дмитрия Медведева о том, почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством. Медведев, заявивший в сентябре, что Восточная Европа "не помнит доброту СССР", в этот раз привел "пять коротких полемических тезисов", в которых в издевательском тоне высказывался об Украине и ее руководстве.

Среди этих "тезисов":

– президент Украины Владимир Зеленский из-за страха нового Майдана потерял политическую и нравственную ориентацию, начав потакать "оголтелым националистическим силам";

– украинские руководители, в принципе, несамостоятельные люди, а Украина находится под внешним управлением Запада;

– во главе Украины стоят слабые люди, которые монетизируют своё пребывание у власти;

– украинская власть – это "невежественные и необязательные люди", которые постоянно меняют свою позицию;

– Россия будет ждать, пока в Украине появится адекватное (с точки зрения Кремля) руководство.

Какие сигналы Киеву передает статья Медведева?

"Телеграф" вместе с экспертами разобрал ситуацию. Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан считает бессмысленным симметрично реагировать на выпады Кремля.

По словам эксперта, есть пять простых тезисов в ответ на очередной антиукраинской пасквиль, который в ночь на 11 октября появился на сайте абсолютно подконтрольного Кремлю издания "КоммерсантЪ".

Первый. "С больной головы на здоровую", – именно этот принцип является доминирующим в Путинской России.

"Никогда официальные представители Кремля, и тем более кремлевские пропагандисты, не называют вещи своими именами. Напротив, ими запускаются всяческие фейки относительно Запада, в том числе Украины, которые затем используются в качестве отправных точек, на самом деле ложных", – отмечает Вадим Трюхан.

Второй. "Черное – это белое, а белое – это черное", – именно такую логику всегда исповедуют в России и искренне (или не очень) удивляются, когда кто-то ее отрицает.

"В отношениях между Украиной и Россией эта логика применяется всегда, и без ограничений. Это нужно принимать как данность, и не ожидать, что кто-то в Москве вдруг признает право Украины на существование в этом мире. Мечта Кремля – полный контроль над Украиной", – акцентирует эксперт.

Третий. "Дураки и дороги, – это про Украину, Грузию, пиндосов и всех остальных. Но не о России", – именно этот нарратив проталкивается всеми кремлевскими спикерами на всех информационных ресурсах в режиме нон-стоп 24/7 на протяжении последних 15-20 лет.

"Цель одна – доказать собственному безмолвному плебсу, что Владимир Путин – это лучший в мире царь-батюшка, который послан россиянам Богом, – поясняет Вадим Трюхан. – А вокруг России одни идиоты, вороватые жулики и слабаки, которых можно и нужно кошмарить изо всех сил. Поэтому и не вызывают в российском обществе осуждения ни политические убийства в исполнении башировых и ивановых, ни ковровые бомбардировки в Сирии, ни энергетические войны, и никакие другие преступные деяния Кремля и его приспешников. Более того, на то, что сами живут в дерьме, никто не обращает никакого внимания. Главное – встать с колен!".

Четвертый. "Вашингтонский обком решает всё", – тезис, который красной нитью проходит сквозь все публичные оценки нынешнего состояния дел в мире, в том числе в Европе и Украине как ее неотъемлемой части, в исполнении всех без исключения представителей Кремля.

"Путин лично и его "кооператив Озеро" спят и видят себя за одним столом с американцами в процессе дележки мира на двоих, – отмечает эксперт. – При этом Украина рассматривается исключительно в качестве сладенького куска жирного пирога, который должен проглотить Кремль. Но тот факт, что в Вашингтоне меняются президенты, а презрение к кремлевским старцам только растет, всё больше внушает ужас Путину и его ближайшим подельникам. Поэтому призывы начинать наконец-то дележ шкуры неубитого медведя, адресованные за океан, становятся всё более отчаянными и истеричными".

Пятый. "Украинцев нужно спасти от Украины", или "Разделяй и властвуй".

"Главная тактическая цель Кремля – разделить украинцев, заставить их разочароваться в собственной политической элите, в собственном высшем политическом и военном руководстве и "взять тепленькими", как это удалось в Крыму в феврале-марте 2014-го года, когда украинское государство показало свою полнейшую импотенцию. При этом в Кремле не учитывают одну маленькую, но важную деталь, – акцентирует Вадим Трюхан. – Там меряют по себе, забывая, что в Украине власть никогда не была сакральной. Украинский народ научился выживать без руководства, даже вопреки ему, и учит уроки, которые преподносят ему дикие соседи. Повторения крымской истории не будет".

Медведев — абсолютный ноль

Эксперт резюмирует: "Подписать сегодняшний антиукраинских пасквиль в Кремле поручили сбитому летчику, вечно спящему Медведеву, который абсолютно ничего из себя не представляет. Ни авторитета в российском обществе, ни собственной политической силы, ни какой-то мало-мальски значимой организации за спиной. Абсолютный ноль. От свидетельствует это об одном. В Москве наметился очевидный кризис идей. Там не знают, что делать дальше с Украиной. Что бы они ни предпринимали, становится только хуже, Украина уплывает всё дальше от "российских берегов", уходит в собственное геополитическое плавание, делая ручкой Путину и Ко".

И это для нас хорошо, уверен Вадим Трюхан. По его мнению, не нужно пытаться прямо сейчас о чём-то договариваться с теми, кто хочет нашего уничтожения. Бесполезно.

"Время для договоренностей наступит позже. Когда проснется российское общество, и поймет, что их "король-то – голый!". А вскоре после этого придет и время ответственности РФ за преступления перед Украиной, украинским народом и украинскими гражданами", – резюмирует Вадим Трюхан.

Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Петр Бурковский размышляет следующим образом: "Наверное, Дмитрию Медведеву не дает покоя недавнее решение Нобелевского комитета вручить Премию мира главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову".

"На самом деле, статья ни о чем. Всё это уже неоднократно озвучивалось на протяжении последних семи лет. Если это попытка задеть Зеленского, то весьма слабая. В Киеве этого не заметят", — говорит эксперт.

Петр Бурковский не исключает, что статья – пропагандистский ответ на торжественное поминовение жертв Бабьего Яра с участием президентов Германии и Израиля.

"Трудно себе представить, чтобы лидеры этих двух государств приехали в Украину, если бы то, что написал Медведев, было правдой. Поэтому текст Медведева – слабое, посредственное вранье", – уверен аналитик.

Напомним, что президент России Владимир Путин обнародовал 12 июля большую статью, в которой рассуждает об "историческом единстве украинцев и россиян".

Статья опубликована на сайте Кремля и переведена на украинский язык. Путин продвигает тезис, что якобы "россияне и украинцы являются одним народом", и размышляет о якобы создании странами Запада проекта "антиРоссия".

Меседжи, заложенные Кремлем в той статье, для "Телеграфа" ранее проанализировал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, который расценил ее как попытку России вернуть Украину в свою орбиту влияния.

Политолог Андрей Окара расценил эту статью Путина как квинтэссенцию официальных российских взглядов на Украину.

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов считает, что в своей статье Путин фактически обозначил территориальные претензии России на часть украинской территории.