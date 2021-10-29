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Агресія посилюється: бойовики підстрелили одразу трьох українських військових на Донбасі

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Усіх постраждалих в обстрілі терміново госпіталізовано Новина оновлена 29 жовтня 2021, 07:53
Усіх постраждалих в обстрілі терміново госпіталізовано

Бійці ЗСУ були змушені відкривати вогонь у відповідь

На ранок 29 жовтня і без того напружена ситуація на Донбасі погіршилася, — минулої доби та ночі зафіксували одразу 15 обстрілів бойовиків, якими поранили трьох українських захисників.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС, повідомляє "Телеграф".

За добу 28 жовтня відбулося 14 обстрілів з боку ворога, п’ять із яких провели з використанням забороненого "Мінськом" озброєння, — стріляли під Луганським, Кримським, Красногорівкою, Новозванівкою, Троїцьким, Зайцевим, Катеринівкою, Причепилівкою, Новоолександрівкою, Золотим-4.

Тоді постраждали двоє українських військових, обидва були госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

З півночі 29 жовтня бойовики "ЛНР" обстріляли район Причепилівки з автоматичних станкових гранатометів, під час чого було поранено ще одного бійця ЗСУ. Він також доставлений до лікарні у стані середньої тяжкості.

Українська армія змушена була відкривати вогонь у відповідь, щоб стримати агресію ворога.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні проросійські канали влаштували провокацію, звинувативши Україну в порушенні домовленостей та поверненні одного з населених пунктів.

Насправді самі бойовики стріляли по тому селу в Донецькій області, через що українці вперше задіяли турецький ударний безпілотник Bayraktar.

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#Донбас #Обстріли
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