Агресія посилюється: бойовики підстрелили одразу трьох українських військових на Донбасі

Бійці ЗСУ були змушені відкривати вогонь у відповідь

На ранок 29 жовтня і без того напружена ситуація на Донбасі погіршилася, — минулої доби та ночі зафіксували одразу 15 обстрілів бойовиків, якими поранили трьох українських захисників.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС, повідомляє "Телеграф".

За добу 28 жовтня відбулося 14 обстрілів з боку ворога, п’ять із яких провели з використанням забороненого "Мінськом" озброєння, — стріляли під Луганським, Кримським, Красногорівкою, Новозванівкою, Троїцьким, Зайцевим, Катеринівкою, Причепилівкою, Новоолександрівкою, Золотим-4.

Тоді постраждали двоє українських військових, обидва були госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

З півночі 29 жовтня бойовики "ЛНР" обстріляли район Причепилівки з автоматичних станкових гранатометів, під час чого було поранено ще одного бійця ЗСУ. Він також доставлений до лікарні у стані середньої тяжкості.

Українська армія змушена була відкривати вогонь у відповідь, щоб стримати агресію ворога.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні проросійські канали влаштували провокацію, звинувативши Україну в порушенні домовленостей та поверненні одного з населених пунктів.

Насправді самі бойовики стріляли по тому селу в Донецькій області, через що українці вперше задіяли турецький ударний безпілотник Bayraktar.