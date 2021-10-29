Агрессия усиливается: боевики подстрелили сразу троих украинских военных на Донбассе
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Бойцы ВСУ были вынуждены открывать огонь в ответ
На утро 29 октября и без того напряженная ситуация на Донбассе ухудшилась, — за прошлые сутки и ночь зафиксировали сразу 15 обстрелов боевиков, которыми ранили троих украинских защитников.
Об этом идет речь в утренней сводке штаба ООС, сообщает "Телеграф".
За сутки 28 октября прошло 14 обстрелов со стороны врага, пять из которых провели с использованием запрещенного "Минском" вооружения, — стреляли под Луганским, Крымским, Красногоровки, Новозвановки, Троицкого, Зайцевого, Катериновки, Причепиловки, Новоалександровки, Золотого-4.
Тогда пострадали двое украинских военных, оба были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
С полуночи 29 октября боевики "ЛНР" обстреляли район Причепиловки из автоматических станковых гранатометов, в ходе чего был ранен еще один боец ВСУ. Он тоже доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.
Украинская армия была вынуждена открывать огонь в ответ, чтобы сдержать агрессию врага.
Как сообщал "Телеграф", накануне пророссийские каналы устроили провокацию, обвинив Украину в нарушении договоренностей и возвращении одного из населенных пунктов.
На самом же дели сами боевики стреляли по тому селу в Донецкой области, из-за чего украинцы впервые задействовали турецкий ударный беспилотник Bayraktar.
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