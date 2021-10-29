Чому саме зараз загострилася ситуація на Донбасі

Є кілька причин, чому Росія посилює військовий конфлікт

В останній тиждень жовтня ситуація на Донбасі загострилася. Щодня – повідомлення про загиблих та поранених українських воїнів. Кількість обстрілів зросла.

Для загострення ситуації на Донеччині саме зараз є дві причини. Перша – саміт, що готується, на рівні міністрів закордонних справ нормандської четвірки. Завжди перед такими зовнішньополітичними подіями, Росія підвищує ставки, свою вагу за рахунок загострення ситуації на фронті. Свого роду дипломатичний шантаж. Мовляв, ми воюємо, слухайте, слухайтеся нас.

Друга причина – недавнє затримання члена незаконних збройних формувань Андрія Косяка, який має російське громадянство.

Для супротивника це небезпечний прецедент. Вони бояться повторення чогось подібного, та використовують затримання Косяка для власної суб’єктивізації. Тому, наприклад, блокували місію ОБСЄ в окупованому Донецьку.

Щоб про них більше говорили, зокрема, на міжнародних майданчиках.

Отже, загострення обумовлено конкретними тактичними, обмеженими в часі завданнями. Думаю, що воно не триватиме довго. Але, на жаль, послаблення конфронтації після цього загострення теж, мабуть, не буде довгим.

Щодо використання нами бойового безпілотника "Bayraktar" під час загострення в районі Гранітного та Старомар’ївки – тут все цілком правомірно, на мій погляд. Ми не порушили цим Мінських угод. У Меморандумі від 2014 року, який Росія вперто не хоче визнавати частиною Мінських угод, є заборона застосування іноземних безпілотних літальних апаратів. Але "Bayraktar" після того, як ми закупили його у Туреччини та поставили у себе на озброєння, є вже українським літальним апаратом. Він належить Україні. Тому порушень нема. Тим більше, що застосовано його було відповідно до угоди про всеосяжне припинення вогню – як захід у відповідь. Як удар у відповідь. До цього на цій ділянці було вбито двох наших військовослужбовців. Ми просто придушили вогневу точку супротивника, яка становила реальну загрозу життю наших людей.