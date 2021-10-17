У мережі показали кадри затримання бойовика, через якого на Донбасі блокували роботу спостерігачів ОБСЄ

Журналіст розповів, які цілі переслідують окупанти своїми вимогами відпустити затриманого бойовика.

У мережі з’явилися кадри затримання члена незаконних збройних формувань Андрія Косяка, через якого в окупованому Донецьку демонстранти блокували офіс ОБСЄ.

Їх оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.

Як помітно на відео, бойовик виконував накази військовослужбовців ЗСУ та мав при собі зброю, що забороняється робити членам СЦКК.

Він зазначив, що російською пропагандою його затримання висвітлювалося, як затримання беззбройного представника СЦКК від т.зв. "ЛНР", хоча згідно з домовленостями в нього можуть входити лише представники України та Росії.

"З подачі Росії зараз блокується уся робота СММ ОБСЄ з тим, щоб міжнародна організація тиснула на Україну, і та повернула Косяка. Якщо Україна це зробить, вона визнає існування незаконної "СЦКК ЛНР", а, таким чином, визнає і "ЛНР", як сторону переговорів. Такий от хитрий план", — написав він.

Як повідомлялося раніше, Косяк був затриманий в районі КПВВ "Золоте" 13 жовтня. При собі у нього був табельний пістолет з патронами та підтвердження наявності російського громадянства.

Згідно з версією окупантів, він знаходився в групі з розмінування. В СБУ ж відзначають, що він зайшов далеко за межі обумовленої зони безпеки та займався розвідкою залишених позицій ЗСУ.