Рус

У мережі показали кадри затримання бойовика, через якого на Донбасі блокували роботу спостерігачів ОБСЄ

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
339
Затримання бойовика на Донбасі Новина оновлена 17 жовтня 2021, 20:40
Затримання бойовика на Донбасі

Журналіст розповів, які цілі переслідують окупанти своїми вимогами відпустити затриманого бойовика.

У мережі з’явилися кадри затримання члена незаконних збройних формувань Андрія Косяка, через якого в окупованому Донецьку демонстранти блокували офіс ОБСЄ.

Їх оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.

Як помітно на відео, бойовик виконував накази військовослужбовців ЗСУ та мав при собі зброю, що забороняється робити членам СЦКК.

Він зазначив, що російською пропагандою його затримання висвітлювалося, як затримання беззбройного представника СЦКК від т.зв. "ЛНР", хоча згідно з домовленостями в нього можуть входити лише представники України та Росії.

"З подачі Росії зараз блокується уся робота СММ ОБСЄ з тим, щоб міжнародна організація тиснула на Україну, і та повернула Косяка. Якщо Україна це зробить, вона визнає існування незаконної "СЦКК ЛНР", а, таким чином, визнає і "ЛНР", як сторону переговорів. Такий от хитрий план", — написав він.

Як повідомлялося раніше, Косяк був затриманий в районі КПВВ "Золоте" 13 жовтня. При собі у нього був табельний пістолет з патронами та підтвердження наявності російського громадянства.

Згідно з версією окупантів, він знаходився в групі з розмінування. В СБУ ж відзначають, що він зайшов далеко за межі обумовленої зони безпеки та займався розвідкою залишених позицій ЗСУ.

Теги:
#ОБСЄ #Донбас #ВСУ #Андрій Цаплієнко #ОРДЛО
ОБСЄ
В регіонах
Окупанти третій день тероризують спостерігачів ОБСЄ на Донбасі: місію призупинили
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ОБСЄ
Окупанти третій день тероризують спостерігачів ОБСЄ на Донбасі: місію призупинили
Дата публікації
Категорія
Зеленський заперечує, що він або його оточення відмивали кошти
Це кіно я вже бачив: Зеленський відмахнувся від розслідування про офшори
Дата публікації
Категорія
Засідання РНБО
Від РНБО чекали рішень, пов’язаних з потребами громадян, а дочекалися незрозумілою стратегії, — юрист
Дата публікації
Категорія
Чиновник помер, начебто впавши зі сходів на власній дачі
ЗМІ назвали ім’я загадково померлого у Києві дипломата — але є заковика
Дата публікації
Категорія
Найближчими днями в Україні похолоднішає
Ряд областей України чекають заморозки і різке потепління