В сети показали кадры задержания боевика, из-за которого на Донбассе блокировали работу наблюдателей ОБСЕ

Журналист рассказал, какие цели преследуют оккупанты своими требованиями отпустить задержанного боевика.

В сети появились кадры задержания члена незаконных вооруженных формирований Андрея Косяка, из-за которого в оккупированном Донецке демонстранты блокировали офис ОБСЕ.

Их обнародовал журналист Андрей Цаплиенко.

Как заметно на видео, боевик выполнял приказы военнослужащих ВСУ и имел при себе оружие, что запрещается делать членам СЦКК.

Он отметил, что российской пропагандой его задержание освещалось, как задержание безоружного представителя СЦКК от т.н. "ЛНР", хотя согласно договоренностям в него могут входить лишь представители Украины и России.

"С подачи России сейчас блокируется вся работа СММ ОБСЕ с тем, чтобы международная организация давила на Украину, и та вернула Косяка. Если Украина это сделает, она признает существование незаконной "СЦКК ЛНР", а, таким образом, признает и "ЛНР", как сторону переговоров. Такой вот хитрый план", — написал он.

Как сообщалось ранее, Косяк был задержан в районе КПВВ "Золотое" 13 октября. При себе у него был табельный пистолет с патронами и подтверждение наличия российского гражданства.

Согласно версии оккупантов, он находился в группе по разминированию. В СБУ же отмечают, что он зашел далеко за пределы оговоренной зоны безопасности и занимался разведкой оставленных позиций ВСУ.