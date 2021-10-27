Загострення на Донбасі: загинув український захисник
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 18
Противник продовжує використовувати важке озброєння біля Гранітного.
Окупаційні війська у середу, 27 жовтня, дев’ять разів порушували режим "тиші". Двічі було застосовано заборонену мінськими домовленостями зброю. Внаслідок обстрілу загинув український військовослужбовець.
Про це йдеться у вечірньому зведенні ООС.
Зокрема, наголошується, що артилерію калібру 122-мм, а також 120-мм міномети російські найманці застосували біля села Гранітне, що на Донеччині. Крім того, там же вони скинули вибухові пристрої з безпілотників.
Біля Луганського, Новотошківського, Новолуганського та Широкиного противник вів вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, загострення біля Гранітного сталося 26 жовтня, тоді за ресурсами окупантів пішли повідомлення, що ЗСУ нібито зайняли село Старомар'ївка, що у "сірій зоні". Інформацію про це пізніше спростували у штабі ООС.
При цьому позиції ЗСУ в районі обстріляли з важкої артилерії. Щоб придушити вогонь противника, у штабі вирішили вперше застосувати турецький безпілотник Bayraktar, за допомогою якого було знищено одну з гармат.
- Дата публікації
-
- Категорія
-