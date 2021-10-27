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Загострення на Донбасі: загинув український захисник

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ЗСУ Новина оновлена 27 жовтня 2021, 19:36
ЗСУ

Противник продовжує використовувати важке озброєння біля Гранітного.

Окупаційні війська у середу, 27 жовтня, дев’ять разів порушували режим "тиші". Двічі було застосовано заборонену мінськими домовленостями зброю. Внаслідок обстрілу загинув український військовослужбовець.

Про це йдеться у вечірньому зведенні ООС.

Зокрема, наголошується, що артилерію калібру 122-мм, а також 120-мм міномети російські найманці застосували біля села Гранітне, що на Донеччині. Крім того, там же вони скинули вибухові пристрої з безпілотників.

Біля Луганського, Новотошківського, Новолуганського та Широкиного противник вів вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, загострення біля Гранітного сталося 26 жовтня, тоді за ресурсами окупантів пішли повідомлення, що ЗСУ нібито зайняли село Старомар'ївка, що у "сірій зоні". Інформацію про це пізніше спростували у штабі ООС.

При цьому позиції ЗСУ в районі обстріляли з важкої артилерії. Щоб придушити вогонь противника, у штабі вирішили вперше застосувати турецький безпілотник Bayraktar, за допомогою якого було знищено одну з гармат.

Теги:
#Донбас #ОРДЛО #ЗСУ #ООС
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