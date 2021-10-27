Загострення на Донбасі: загинув український захисник

Противник продовжує використовувати важке озброєння біля Гранітного.

Окупаційні війська у середу, 27 жовтня, дев’ять разів порушували режим "тиші". Двічі було застосовано заборонену мінськими домовленостями зброю. Внаслідок обстрілу загинув український військовослужбовець.

Про це йдеться у вечірньому зведенні ООС.

Зокрема, наголошується, що артилерію калібру 122-мм, а також 120-мм міномети російські найманці застосували біля села Гранітне, що на Донеччині. Крім того, там же вони скинули вибухові пристрої з безпілотників.

Біля Луганського, Новотошківського, Новолуганського та Широкиного противник вів вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Читайте також: Категорія Україна Що спричинило загострення ситуації на Донбасі і що буде далі – військовий експерт ЗСУ не тільки знищили гаубицю бойовиків, а й довели, що саме окупанти порушують Мінські угоди, а отже, противник мститиметься

Нагадаємо, загострення біля Гранітного сталося 26 жовтня, тоді за ресурсами окупантів пішли повідомлення, що ЗСУ нібито зайняли село Старомар'ївка, що у "сірій зоні". Інформацію про це пізніше спростували у штабі ООС.

При цьому позиції ЗСУ в районі обстріляли з важкої артилерії. Щоб придушити вогонь противника, у штабі вирішили вперше застосувати турецький безпілотник Bayraktar, за допомогою якого було знищено одну з гармат.